Филипп Киркоров пожаловался на условия, в которых ему приходится работать

На данный момент Филипп Киркоров занят съемками нового клипа. Недавно знаменитый певец опубликовал ролик в Instagram, на кадрах он запечатлен в черных штанах, ярком балахоне ниже колен и кепке, на которую надета корона. Исполнитель стоит возле огромных контейнеров на каком-то складе, а рядом с ним, выбежав из черного фургона, стоят сотрудники специального отряда быстрого реагирования. В комментарии Филипп Киркоров просто написал:. Также певец поставил хештег "клип сорвали".Публикацию знаменитости уже просмотрели более 40 000 пользователей Сети, которые по-разному к ней отнеслись. Одни решили, что это эпизод из клипа певца. Другие пришли к выводу, что Филипп Киркоров просто не согласовал съемки с хозяевами склада, и тем пришлось вызвать СОБР.