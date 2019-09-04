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Филипп Киркоров пожаловался на условия, в которых ему приходится работать

Филипп Киркоров сделал новый пост в своем Instagram-аккаунте. На видео король российской эстрады пожаловался подписчикам на те условия, в которых ему приходится работать.
Филипп Киркоров пожаловался на условия, в которых ему приходится работать

На данный момент Филипп Киркоров занят съемками нового клипа. Недавно знаменитый певец опубликовал ролик в Instagram, на кадрах он запечатлен в черных штанах, ярком балахоне ниже колен и кепке, на которую надета корона. Исполнитель стоит возле огромных контейнеров на каком-то складе, а рядом с ним, выбежав из черного фургона, стоят сотрудники специального отряда быстрого реагирования. В комментарии Филипп Киркоров просто написал: "И в каких условиях мне приходится работать". Также певец поставил хештег "клип сорвали".

Публикацию знаменитости уже просмотрели более 40 000 пользователей Сети, которые по-разному к ней отнеслись. Одни решили, что это эпизод из клипа певца. Другие пришли к выводу, что Филипп Киркоров просто не согласовал съемки с хозяевами склада, и тем пришлось вызвать СОБР.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:06

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