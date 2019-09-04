Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров поссорился с семейством Рапунцель и Татьяной Владимировной

Не один раз участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров повторял, что вернулся на проект ради семьи и маленького сына Богдана. Однако теперь он вынужден наблюдать за тем, как стремительно развивается роман между его бывшей избранницей Аленой Савкиной и бывшим сотрудником проекта Романом Макеевым.Недавно Илья Яббаров заявил, что он разоблачит проектантку, а также уже успел поссориться со всем семейством Рапунцель, в том числе и Татьяной Владимировной. По словам саратовского шансонье, все происходящее в скором времени покажут по телевизору.