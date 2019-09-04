Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров выдал сценарий Алены Савкиной и Романа Макеева

Как известно, после расставания с Ильей Яббаровым участница проекта "Дом-2" Алена Савкина строит отношения с новым избранником Романом Макеевым. Бывший сотрудник реалити-шоу завоевал девушку своим отношением к ней и маленькому сыну Богдану, он постоянно одаривает любимую подарками и говорит ей комплименты.Тем не менее, влюбленных ждет испытание, ведь Романа Макеева отправляют на "Остров любви", чтобы проверить его отношения с Аленой Савкиной временем и расстоянием. Накануне отъезда Илья Яббаров посоветовал Алене Савкиной не совершать опрометчивых поступков, чем фактически подтвердил, что романы на реалити-шоу происходят по сценарию.