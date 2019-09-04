Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии

Не секрет, что Алена Водонаева всегда любила привлекать к своей персоне внимание общественности. Зачастую для этого звезда «Дома-2» пользуется своим обаянием и красотой. Еще во времена участия в реалити-шоу девушка умело подчеркивала все достоинства своей выдающейся фигуры, облачаясь время от времени в достаточно откровенные наряды.После рождения ребенка Водонаева все чаще появляется в обществе в строгих костюмах или спортивном одеянии, однако по-прежнему старается подбирать наряды таким образом, чтобы в них смотреться не только очень ярко, но и сексуально.Несмотря на то, что сейчас осеняя погода в Москве стоит солнечная и теплая, многие знаменитости уже начали подбирать себе утепленный гардероб. Вчера Водонаева приняла участие в очередной фотосъемке, где ей не пришлось примерять купальники или мини-юбки. Звезда «Дома-2» облачилась в модный бежевый лаковый плащ и полупрозрачные туфли на шпильках.В Instagram Водонаева опубликовала видео, на котором записан процесс съемки. Сложно не заметить, что на фон ролика Алена наложила всем известную композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября». Оказывается, что выпускнице «Дома-2» захотелось поделиться с подписчиками осенним настроением.