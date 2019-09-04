Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии
Одна из самых ярких выпускниц «Дома-2» Алена Водонаева поделилась с поклонниками своим осенним настроением. 37-летняя телезнаменитость опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором продемонстрировала свою недавнюю фотосессию, где она предстала перед камерой в лаковом плаще и на шпильках.
Не секрет, что Алена Водонаева всегда любила привлекать к своей персоне внимание общественности. Зачастую для этого звезда «Дома-2» пользуется своим обаянием и красотой. Еще во времена участия в реалити-шоу девушка умело подчеркивала все достоинства своей выдающейся фигуры, облачаясь время от времени в достаточно откровенные наряды.
После рождения ребенка Водонаева все чаще появляется в обществе в строгих костюмах или спортивном одеянии, однако по-прежнему старается подбирать наряды таким образом, чтобы в них смотреться не только очень ярко, но и сексуально.
Несмотря на то, что сейчас осеняя погода в Москве стоит солнечная и теплая, многие знаменитости уже начали подбирать себе утепленный гардероб. Вчера Водонаева приняла участие в очередной фотосъемке, где ей не пришлось примерять купальники или мини-юбки. Звезда «Дома-2» облачилась в модный бежевый лаковый плащ и полупрозрачные туфли на шпильках.
В Instagram Водонаева опубликовала видео, на котором записан процесс съемки. Сложно не заметить, что на фон ролика Алена наложила всем известную композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября». Оказывается, что выпускнице «Дома-2» захотелось поделиться с подписчиками осенним настроением.
Не секрет, что Алена Водонаева всегда любила привлекать к своей персоне внимание общественности. Зачастую для этого звезда «Дома-2» пользуется своим обаянием и красотой. Еще во времена участия в реалити-шоу девушка умело подчеркивала все достоинства своей выдающейся фигуры, облачаясь время от времени в достаточно откровенные наряды.
После рождения ребенка Водонаева все чаще появляется в обществе в строгих костюмах или спортивном одеянии, однако по-прежнему старается подбирать наряды таким образом, чтобы в них смотреться не только очень ярко, но и сексуально.
Несмотря на то, что сейчас осеняя погода в Москве стоит солнечная и теплая, многие знаменитости уже начали подбирать себе утепленный гардероб. Вчера Водонаева приняла участие в очередной фотосъемке, где ей не пришлось примерять купальники или мини-юбки. Звезда «Дома-2» облачилась в модный бежевый лаковый плащ и полупрозрачные туфли на шпильках.
В Instagram Водонаева опубликовала видео, на котором записан процесс съемки. Сложно не заметить, что на фон ролика Алена наложила всем известную композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября». Оказывается, что выпускнице «Дома-2» захотелось поделиться с подписчиками осенним настроением.