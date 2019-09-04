АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии

Одна из самых ярких выпускниц «Дома-2» Алена Водонаева поделилась с поклонниками своим осенним настроением. 37-летняя телезнаменитость опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором продемонстрировала свою недавнюю фотосессию, где она предстала перед камерой в лаковом плаще и на шпильках.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии

Не секрет, что Алена Водонаева всегда любила привлекать к своей персоне внимание общественности. Зачастую для этого звезда «Дома-2» пользуется своим обаянием и красотой. Еще во времена участия в реалити-шоу девушка умело подчеркивала все достоинства своей выдающейся фигуры, облачаясь время от времени в достаточно откровенные наряды.

После рождения ребенка Водонаева все чаще появляется в обществе в строгих костюмах или спортивном одеянии, однако по-прежнему старается подбирать наряды таким образом, чтобы в них смотреться не только очень ярко, но и сексуально.

Несмотря на то, что сейчас осеняя погода в Москве стоит солнечная и теплая, многие знаменитости уже начали подбирать себе утепленный гардероб. Вчера Водонаева приняла участие в очередной фотосъемке, где ей не пришлось примерять купальники или мини-юбки. Звезда «Дома-2» облачилась в модный бежевый лаковый плащ и полупрозрачные туфли на шпильках.

В Instagram Водонаева опубликовала видео, на котором записан процесс съемки. Сложно не заметить, что на фон ролика Алена наложила всем известную композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября». Оказывается, что выпускнице «Дома-2» захотелось поделиться с подписчиками осенним настроением.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дэйзи Ридли пообещала поклонникам менее противоречивый финал "Звездных войн", по сравнению с "Игрой…
Названы самые надежные китайские…
Анна Седокова поделилась своим распорядком…
Немецкий фотограф снял на видео гнома в Швейцарских…
«Пока не участвую в мероприятиях»: Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке…
Терапевт назвала восемь необязательных…
Влад Топалов продемонстрировал "мощное гитарное…
Ольга Бузова призналась, что не может сдержаться, когда видит на столе вареную…
Внешность нового Huawei Mate 30 Pro полностью раскрыта на качественных…
Актрису Марию Миронову терроризировал поклонник с маниакальными…
Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного…
В Омске ребенок погиб от удара током во время игры у оголенных проводов…
Звезда «Дома-2» Настя Стецевят рассказала, как на самом деле попала на…
Mercedes показала тизер нового электромобиля…
Роза Сябитова высказалась об Ольге Бузовой: «Успешный мужчина не будет за ней…
Яна Рудковская на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out презентовала собственную горнолыжную…
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в…
Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой…
"Хорошего Питера": Михаил Боярский представил клип о Петербурге и…
Врачи-кардиологи: Избыточный вес у молодых людей может стать причиной инфаркта до 65…
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится…
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в…
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Просмотреть все новости