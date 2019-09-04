АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохое состояние полости рта связано с ухудшением познавательной способности и…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Игорь Николаев представил собственные вариации на тему «Третьего сентября»

Российский певец и композитор Игорь Николаев не удержался и тоже присоединился к всеобщему ажиотажу по поводу известной песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». В результате артист представил несколько собственных вариантов шуток о нашумевшей композиции.
Игорь Николаев представил собственные вариации на тему «Третьего сентября»

Примечательно, что автором стихов к знаменитой песне «Третье сентября» является как раз сам Игорь Николаев. Накануне музыкант опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram забавный видеоролик, на котором показал своим подписчикам несколько новых вариаций мемов и шуток о популярной в этот день песне Михаила Шуфутинского. Многие поклонники Николаева воодушевились таким подходом и поблагодарили его за хорошее чувство юмора.

Более того, показав фанатам подборку шуток и вариантов исполнения композиции, Игорь Николаев не менее оригинальным образом попрощался с подписчиками, добавив, что они с Игорем Крутым еще не придумали песню про 4 сентября, а также поблагодарил людей от себя и Шуфутинского за то, что они выдержали очередной бесконечный день одной песни.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев представил собственные вариации на тему «Третьего…
Актер Роман Маякин рассказал о причинах расставания с Еленой…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно рассказала о своих грандиозных…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев: «Я не позволю Илье обижать…
Найден новый способ борьбы с аллергией на…
Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель отказала Роману Макееву в усыновлении…
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Марсо ответила на все обвинения Ксении…
Ученые: Плохое состояние полости рта связано с ухудшением познавательной способности и…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина считает себя верной и порядочной…
Amazon тестирует уникальную систему оплаты товаров взмахом…
Экс-участнице проекта "Дом-2" Тате Блюменкранц теперь придется ждать алиментов от Валерия…
Участников проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна и Дмитрия Дмитренко посадят на детектор…
Ученые: У тиранозавра был "кондиционер" в…
Бари Алибасов пожаловался на угрозы расправы от Ольги…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров обвинил Алену Рапунцель в алкоголизме и…
Исаак Калина выступил на заседании Клуба директоров школ России в рамках форума «Город…
В Сети вспомнили о российском пикапе «Гренадер», разработанном…
Прохору Шаляпину стало плохо от новостей о смерти…
Ученые связали низкий уровень жизни с сердечной…
Магистр игры «Что? Где? Когда?» рассказал о причинах успеха…
"Я верю, что так пища даже лучше переваривается": Американская модель Эшли Робертс рассказала об идеальной фигуре и пристрастии к…
Комиссия по вмешательству в дела России будет использовать журналистские…
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин задумался о неприязненном отношении людей к…
Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в…
Звезда сериала «Жуки» Анастасия Акатова едва не довела себя до…
Медики рассказали о способах отсрочить…
Россиян хотят законодательно обязать следить за своим…
"Начать брать мзду за прокат на нашем рынке": Сергей Безруков предложил ввести налог на прокат зарубежных…
Андрей Ургант: «Мама у нас крепкая, это все старая…
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили…
Певица Ханна раскрыла имя дочери в ее первый день…
Samsung и «Звезда» совместно создадут танкеры-газовозы для «Арктик…
"Я люблю её не за возраст, а потому что она такая": Максим Галкин рассказал, почему любит Аллу…
Профессор МГУ оценила идею о 4-дневной рабочей неделе в…
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев пожалел Ольгу Бузову, затравленную в Сети из-за беременности Насти…
Ученые: плесень на продуктах безвредна для…
Григорий Лепс рассказал об отказах Аллы Пугачевой от дуэта с…
Отца Ольги Бузовой разыскивает…
Porsche Taycan показали на фото перед официальным дебютом во…
Из-за прибытия Анастасии Волочковой в Санкт-Петербург на московском вокзале движение было…
Просмотреть все новости