Игорь Николаев представил собственные вариации на тему «Третьего сентября»

Примечательно, что автором стихов к знаменитой песне «Третье сентября» является как раз сам Игорь Николаев. Накануне музыкант опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram забавный видеоролик, на котором показал своим подписчикам несколько новых вариаций мемов и шуток о популярной в этот день песне Михаила Шуфутинского. Многие поклонники Николаева воодушевились таким подходом и поблагодарили его за хорошее чувство юмора.Более того, показав фанатам подборку шуток и вариантов исполнения композиции, Игорь Николаев не менее оригинальным образом попрощался с подписчиками, добавив, что они с Игорем Крутым еще не придумали песню про 4 сентября, а также поблагодарил людей от себя и Шуфутинского за то, что они выдержали очередной бесконечный день одной песни.