Ольга Бузова призналась, что не может сдержаться, когда видит на столе вареную колбасу

«Ничего не могу с собой поделать», - подчеркнула исполнительница хита «Wi-Fi».

Не секрет, что Ольга Бузова всегда была сторонницей здорового образа жизни. Время от времени исполнительница указывает на то, что всегда любила различные салаты, свежую зелень и вкуснейшие морепродукты. Правда, и у ведущей «Дома-2» есть свои «грешки».Дело в том, что на днях Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories видеоролик, на котором сообщила подписчикам, что наравне с креветками, мидиями и крабами любит обычную вареную докторскую колбасу. Выяснилось, что Ольга настолько сильно любит и так часто кушает эту вредную закуску, что даже не может отказаться от нее на гастролях, поэтому включила ее в свой райдер.У себя в микроблоге Бузова заметила, что старается поменьше кушать колбасу, однако когда видит «докторскую» на столе, то не может сдержать себя.Стоит напомнить, что не так давно Бузова обнародовала в личном профиле снимок, на котором она запечатлена с газировкой, чем тоже удивила интернет-пользователей. Один за другим фолловеры буквально забросали Ольгу вопросами о том, как ей с таким рационом питания удается держать себя в такой прекрасной форме.