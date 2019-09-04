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Ольга Бузова призналась, что не может сдержаться, когда видит на столе вареную колбасу

Талантливая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», актриса, певица и бизнесвумен Ольга Бузова призналась поклонникам, что не может сдержаться, когда видит на столе вареную докторскую колбасу. Оказывается, что длинноволосая красавица даже включила эту вредную закуску в свой райдер на гастролях.
Ольга Бузова призналась, что не может сдержаться, когда видит на столе вареную колбасу

Не секрет, что Ольга Бузова всегда была сторонницей здорового образа жизни. Время от времени исполнительница указывает на то, что всегда любила различные салаты, свежую зелень и вкуснейшие морепродукты. Правда, и у ведущей «Дома-2» есть свои «грешки».

Дело в том, что на днях Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories видеоролик, на котором сообщила подписчикам, что наравне с креветками, мидиями и крабами любит обычную вареную докторскую колбасу. Выяснилось, что Ольга настолько сильно любит и так часто кушает эту вредную закуску, что даже не может отказаться от нее на гастролях, поэтому включила ее в свой райдер.

У себя в микроблоге Бузова заметила, что старается поменьше кушать колбасу, однако когда видит «докторскую» на столе, то не может сдержать себя.

«Ничего не могу с собой поделать», - подчеркнула исполнительница хита «Wi-Fi».

Стоит напомнить, что не так давно Бузова обнародовала в личном профиле снимок, на котором она запечатлена с газировкой, чем тоже удивила интернет-пользователей. Один за другим фолловеры буквально забросали Ольгу вопросами о том, как ей с таким рационом питания удается держать себя в такой прекрасной форме.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:32

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