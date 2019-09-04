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Анна Седокова поделилась своим распорядком дня

Анна Седокова рассказала фанатам в Instagram, как справляется с многочисленными проблемами и поделилась своим распорядком дня. Подписчики дали певице несколько советов и поблагодарили ее за откровенность.
Анна Седокова поделилась своим распорядком дня

Анна Седокова опубликовала в социальной сети Instagram фотографию. На снимке она запечатлена в вечернем платье в пол с рукавами, усыпанными стразами. Певица сидит на диване боком и смотрит вниз, свой образ знаменитость дополнила туфлями на высоком каблуке. В комментарии Седокова сообщила, что у нее множество проблем, с которыми ей помогает справиться четкий распорядок дня. Также певица рассказала, что самое неприятное она делает мгновенно, чтобы мысли об этом не отвлекали днем.

Исполнительница уверена, что самое главное - это с утра принять холодный душ и вкусно позавтракать, а также обнять своих детей. Анна Седокова записывает свои дела в блокнот, а потом вычеркивает все, что успела сделать. Фанатам понравилась публикация знаменитости. Многие поделились своим секретами и оставили большое количество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:11

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