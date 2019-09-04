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Названы самые надежные китайские автомобили

Эксперты агентства J.D. Power составили рейтинг самых качественных и надежных новых автомобилей китайских производителей. Традиционно возглавляют этот список иностранные модели, которые просто присутствуют на китайском рынке в большом количестве.
Названы самые надежные китайские автомобили

Сам рейтинг формировался на основе опроса свыше 33 тысяч автовладельцев, купивших свои машины на территории Китая в период 2018-2019 годов. Всего в выборку попали 266 моделей, представляющих 67 различных марок. В результате проведенного опроса было установлено, что за прошедший год уровень качества новых автомобилей в Китае увеличился на 10%, кроме того, 52 из 67 автомобильных брендов продемонстрировали также рост надежности своей техники. Кроме всего прочего, владельцы стали заметно меньше жаловаться на недостатки в отделочных материалах, программном обеспечении, работе системы мультимедиа и навигации в своих машинах.

В общем зачете лидирующие позиции по-прежнему принадлежат иностранным маркам, продающимся в Китае. Это южнокорейские Hyundai и Kia, а также британская MINI. А вот лучшим из числа китайских производителей признана компания Trumpchi, которая является дочерним предприятием группы GAC – она расположилась на седьмом месте рейтинга. Также в число наиболее надежных и качественных китайских машин попали марки Baojun с моделью 730, Geely с лифтбеком GC9, Changan с седаном Eado XT, Chery с кроссовером Tiggo 3x, а также малознакомая россиянам марка WEY с кросс-компактом VV6.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:20

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