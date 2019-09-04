Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного дома
Директор бывшего возлюбленного звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова – Екатерина Волкова прокомментировала новость о том, что экс-полузащитник московского «Локомотива» продает свои загородные апартаменты. Представитель порекомендовала поклонникам спортсмена и журналистам не верить всему тому, что говорят в Интернете.
Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов продает свой загородный особняк, который в свое время начал строить с Ольгой Бузовой. Сообщалось, что спортсмен лично оценивал стоимость дома и запрашивает у потенциальных покупателей 78 миллионов рублей.
Несколько минут назад с директором Тарасова удалось связаться журналистам «Teleprogramma.pro». Екатерина Волкова сразу же указала на то, что не обладает сведениями о том, что полузащитник продает свой трехэтажный особняк.
Более того, Волкова рассказала, что на сегодняшний день Тарасов уже получил несколько предложений от различных футбольных клубов, однако он до сих пор не сделал свой выбор. Также Екатерина указала на то, что все вопросы, которые связаны с работой, а если быть точнее, со спортом, Дмитрий решает через своих посредников.
К слову, о предложениях от футбольных клубов Тарасов пока ничего не рассказывает.
Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов продает свой загородный особняк, который в свое время начал строить с Ольгой Бузовой. Сообщалось, что спортсмен лично оценивал стоимость дома и запрашивает у потенциальных покупателей 78 миллионов рублей.
Несколько минут назад с директором Тарасова удалось связаться журналистам «Teleprogramma.pro». Екатерина Волкова сразу же указала на то, что не обладает сведениями о том, что полузащитник продает свой трехэтажный особняк.
«Сейчас про Дмитрия Тарасова много чего говорят, поэтому всему верить не стоит», - подчеркнул представитель экс-избранника Ольги Бузовой.
Более того, Волкова рассказала, что на сегодняшний день Тарасов уже получил несколько предложений от различных футбольных клубов, однако он до сих пор не сделал свой выбор. Также Екатерина указала на то, что все вопросы, которые связаны с работой, а если быть точнее, со спортом, Дмитрий решает через своих посредников.
«Я этих вопросов не касаюсь и комментариев не даю», - добавил директор бывшего полузащитника столичного «Локомотива».
К слову, о предложениях от футбольных клубов Тарасов пока ничего не рассказывает.