АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного дома

Директор бывшего возлюбленного звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова – Екатерина Волкова прокомментировала новость о том, что экс-полузащитник московского «Локомотива» продает свои загородные апартаменты. Представитель порекомендовала поклонникам спортсмена и журналистам не верить всему тому, что говорят в Интернете.
Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного дома

Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов продает свой загородный особняк, который в свое время начал строить с Ольгой Бузовой. Сообщалось, что спортсмен лично оценивал стоимость дома и запрашивает у потенциальных покупателей 78 миллионов рублей.

Несколько минут назад с директором Тарасова удалось связаться журналистам «Teleprogramma.pro». Екатерина Волкова сразу же указала на то, что не обладает сведениями о том, что полузащитник продает свой трехэтажный особняк.

«Сейчас про Дмитрия Тарасова много чего говорят, поэтому всему верить не стоит», - подчеркнул представитель экс-избранника Ольги Бузовой.


Более того, Волкова рассказала, что на сегодняшний день Тарасов уже получил несколько предложений от различных футбольных клубов, однако он до сих пор не сделал свой выбор. Также Екатерина указала на то, что все вопросы, которые связаны с работой, а если быть точнее, со спортом, Дмитрий решает через своих посредников.

«Я этих вопросов не касаюсь и комментариев не даю», - добавил директор бывшего полузащитника столичного «Локомотива».

К слову, о предложениях от футбольных клубов Тарасов пока ничего не рассказывает.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного…
В Омске ребенок погиб от удара током во время игры у оголенных проводов…
Звезда «Дома-2» Настя Стецевят рассказала, как на самом деле попала на…
Mercedes показала тизер нового электромобиля…
Роза Сябитова высказалась об Ольге Бузовой: «Успешный мужчина не будет за ней…
Яна Рудковская на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out презентовала собственную горнолыжную…
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в…
Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой…
"Хорошего Питера": Михаил Боярский представил клип о Петербурге и…
Врачи-кардиологи: Избыточный вес у молодых людей может стать причиной инфаркта до 65…
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится…
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в…
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Просмотреть все новости