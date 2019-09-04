Внешность нового Huawei Mate 30 Pro полностью раскрыта на качественных рендерах
В Сети появились качественные рендеры, полностью раскрывающие внешний вид нового смартфона Huawei Mate 30 Pro. Изображения оказались настолько высоко детализированными, что позволяют рассмотреть будущий флагман во всех подробностях.
Новые изображения, к слову, полностью подтверждают ранее прогнозированную особенность задней панели нового смартфона. Здесь действительно появится круглый блок основной камеры с четырьмя фотосенсорами. Блок модулей камеры устройства немного выступает из корпуса, поэтому в указанном месте его толщина увеличивается на 1 миллиметр. В самом же тонком месте толщина смартфона составляет всего 8,7 миллиметра.
Еще одной особенностью грядущей новинки стало отсутствие механических клавиш настройки громкости, теперь на боковой грани гаджета присутствует лишь одна физическая клавиша, с помощью которой пользователь может включать и разблокировать смартфон. Матрица основного дисплея, загнутая по обоим бокам, покрывает большую часть передней панели устройства и имеет диагональ в 6,6 дюйма. Кроме всего прочего, на нижней части Huawei Mate 30 Pro обосновался не только порт USB Type-C, но и лоток для SIM-карт с микрофоном и динамиком. На верхний торец инженеры китайского техногиганта вынесли лишь одинокий излучатель инфракрасного сигнала.
Напомним, ранее сообщалось, что новый Huawei Mate 30 Pro будет построен на базе фирменного SoC Kirin 990 и получит завидные характеристики по автономной работе благодаря аккумулятору емкостью 4500 мАч.
Новые изображения, к слову, полностью подтверждают ранее прогнозированную особенность задней панели нового смартфона. Здесь действительно появится круглый блок основной камеры с четырьмя фотосенсорами. Блок модулей камеры устройства немного выступает из корпуса, поэтому в указанном месте его толщина увеличивается на 1 миллиметр. В самом же тонком месте толщина смартфона составляет всего 8,7 миллиметра.
Еще одной особенностью грядущей новинки стало отсутствие механических клавиш настройки громкости, теперь на боковой грани гаджета присутствует лишь одна физическая клавиша, с помощью которой пользователь может включать и разблокировать смартфон. Матрица основного дисплея, загнутая по обоим бокам, покрывает большую часть передней панели устройства и имеет диагональ в 6,6 дюйма. Кроме всего прочего, на нижней части Huawei Mate 30 Pro обосновался не только порт USB Type-C, но и лоток для SIM-карт с микрофоном и динамиком. На верхний торец инженеры китайского техногиганта вынесли лишь одинокий излучатель инфракрасного сигнала.
Напомним, ранее сообщалось, что новый Huawei Mate 30 Pro будет построен на базе фирменного SoC Kirin 990 и получит завидные характеристики по автономной работе благодаря аккумулятору емкостью 4500 мАч.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:30