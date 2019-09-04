Звезда «Дома-2» Настя Стецевят рассказала, как на самом деле попала на проект
27-летняя участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Стецевят рассказала, как на самом деле попала в Периметр. Оказывается, что длинноволосая красавица продолжительное время сомневалась, стоит ли принимать участие в российском шоу, ведь в Украине, а именно оттуда блондинка родом, она уже засветилась не на одной передаче. Правда, как признается бывшая пассия Захара Саленко, именно кастинг на телестройку она никогда не забудет.
Не секрет, что до прихода на «Дом-2» Настя Стецевят принимала участие в украинском проекте, где пыталась отыскать «того единственного». Как сообщают кастинг-менеджеры телестройки, именно поэтому они обратили внимание на блондинку.
Накануне вышел очередной выпуск журнала «Дома-2», в котором Стецевят рассказала, почему несколько раз отказывала на предложение кастинг-менеджеров телепроекта прийти в Периметр. По словам Насти, впервые, когда ей поступило подобное предложение, а это было в прошлом году, она находилась в отношениях, поэтому сразу же ответила отказом.
Правда, через несколько месяцев со Стецевят снова вышли на связь, после чего она продолжительное время находилась в раздумьях.
После того, как Стецевят все-таки решилась и прилетела в Москву, ей пришлось пройти собеседование, где ей задали вопрос, от которого она буквально оцепенела. У Насти поинтересовались, как она будет удивлять зрителей «Дома-2». К слову, блондинка нашла, что ответить, пишет Dom2Life.
Не секрет, что до прихода на «Дом-2» Настя Стецевят принимала участие в украинском проекте, где пыталась отыскать «того единственного». Как сообщают кастинг-менеджеры телестройки, именно поэтому они обратили внимание на блондинку.
Накануне вышел очередной выпуск журнала «Дома-2», в котором Стецевят рассказала, почему несколько раз отказывала на предложение кастинг-менеджеров телепроекта прийти в Периметр. По словам Насти, впервые, когда ей поступило подобное предложение, а это было в прошлом году, она находилась в отношениях, поэтому сразу же ответила отказом.
Правда, через несколько месяцев со Стецевят снова вышли на связь, после чего она продолжительное время находилась в раздумьях.
«Должна была прийти на проект еще перед Новым годом, но что-то не сложилось», - рассказала Настя.
После того, как Стецевят все-таки решилась и прилетела в Москву, ей пришлось пройти собеседование, где ей задали вопрос, от которого она буквально оцепенела. У Насти поинтересовались, как она будет удивлять зрителей «Дома-2». К слову, блондинка нашла, что ответить, пишет Dom2Life.