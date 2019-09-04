Терапевт назвала восемь необязательных анализов





Врач обратила внимание на анализ гормона лептина, который отвечает за энергетический обмен в организме. Его недостаток может вызывать голод, вследствие чего возникает переедание и ожирение. Специалист отметила, что медикаментозного лечения от этого нет, а переедание уже является признаком пониженного лептина.Следующим анализом стала проверка уровня кортизола. Женщины, готовящиеся к ЭКО, часто сдают его, однако на уровень гормона может оказать влияние незначительный стресс или несоблюдение подготовительных правил, в связи с чем результат может оказаться сомнительным.Анализ антител к вирусу Эпштейна-Барра, цитомегаловируса и хеликобактер пилори также бесполезны, так как антитела в первых двух случаях в 99,9% имеются с детства. Для проверки на последнее лучше подойдет гастроскопия или биопсия.Еще один анализ, на котором можно сэкономить, - онкомаркер СА125. Такой тест не дает гарантий на наличие или отсутствие у женщины рака яичников. Его результаты связаны с иными отклонениями в организме.