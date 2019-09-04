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Терапевт назвала восемь необязательных анализов

Ирина Уфимцева, которая является врачем-терапевтом, составила список из восьми необязательных анализов. Она рассказала, что польза от них спорная или минимальная.

Врач обратила внимание на анализ гормона лептина, который отвечает за энергетический обмен в организме. Его недостаток может вызывать голод, вследствие чего возникает переедание и ожирение. Специалист отметила, что медикаментозного лечения от этого нет, а переедание уже является признаком пониженного лептина.

Следующим анализом стала проверка уровня кортизола. Женщины, готовящиеся к ЭКО, часто сдают его, однако на уровень гормона может оказать влияние незначительный стресс или несоблюдение подготовительных правил, в связи с чем результат может оказаться сомнительным.

Анализ антител к вирусу Эпштейна-Барра, цитомегаловируса и хеликобактер пилори также бесполезны, так как антитела в первых двух случаях в 99,9% имеются с детства. Для проверки на последнее лучше подойдет гастроскопия или биопсия.

Еще один анализ, на котором можно сэкономить, - онкомаркер СА125. Такой тест не дает гарантий на наличие или отсутствие у женщины рака яичников. Его результаты связаны с иными отклонениями в организме.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:46

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