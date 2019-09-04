«Пока не участвую в мероприятиях»: Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке мозга





Анастасия Заворотнюк лишь отмечает, что на данный момент не принимает участия ни в каких мероприятиях. При этом еще несколько недель тому назад в прессе начали появляться первые слухи о том, что у знаменитой актрисы может быть серьезное заболевание. Причиной таких разговоров послужил неожиданный отказ Заворотнюк от участия в запланированной театральной постановке. Позднее она не появилась и на ялтинском ледовом шоу, в рамках которого выступал ее супруг Петр Чернышев.Корреспонденты «Комсомолки» связались с актрисой, чтобы попросить ее прокомментировать появившиеся слухи о том, будто бы у нее диагностировали рак мозга. Трубку известная артистка подняла, однако после того, как журналист представился, ее голос изменился. Вместо конкретного ответа на поставленный вопрос знаменитость предпочла просто промолчать. А что касается отмены своего участия в тех или иных мероприятиях, то об этом Анастасия Заворотнюк высказалась предельно коротко: