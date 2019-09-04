Роза Сябитова высказалась об Ольге Бузовой: «Успешный мужчина не будет за ней бегать»
Известная российская телеведущая, сваха, а также создатель и владелица агентства знакомств Роза Сябитова высказалась в адрес звезд телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой. Как утверждает соведущая телепрограммы «Давай поженимся», за бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» не будет бегать по-настоящему успешный и богатый мужчина.
Считанные часы назад в Сеть вышло небольшое интервью с Розой Сябитовой, которой пришлось сравнить нынешнюю семью Дмитрия Тарасова с его прошлыми отношениями со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. Стоит напомнить, что 2 года назад экс-игрок столичного «Локомотива» бросил ныне известную певицу, оставив ее в расстроенных чувствах, которые, кстати, и помогли ей сделать успешную карьеру артистки.
Нужно сказать, что Сябитова похвалила бывшего мужа Бузовой, ведь он не только обеспечивает свое новое семейство, но и как мужчина мечтает о большой семье. А вот насчет Ольги Роза заявила, что у поющей телеведущей на сегодняшний день на первом месте только карьера, поэтому ей попросту некогда стать чьей-то супругой и обзаводиться наследниками.
Сябитова подметила, что за Бузовой не удастся угнаться никому из ее воздыхателей, ведь она то новые клипы снимает, то новый хит записывает, то принимает участие в новых телепроектах. Роза убеждена, что никто не захочет сидеть и ждать Ольгу дома с концертов или гастролей, особенно если учесть тот факт, что она хочет себе не простого парня, пишет Teleprogramma.pro.
Считанные часы назад в Сеть вышло небольшое интервью с Розой Сябитовой, которой пришлось сравнить нынешнюю семью Дмитрия Тарасова с его прошлыми отношениями со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. Стоит напомнить, что 2 года назад экс-игрок столичного «Локомотива» бросил ныне известную певицу, оставив ее в расстроенных чувствах, которые, кстати, и помогли ей сделать успешную карьеру артистки.
Нужно сказать, что Сябитова похвалила бывшего мужа Бузовой, ведь он не только обеспечивает свое новое семейство, но и как мужчина мечтает о большой семье. А вот насчет Ольги Роза заявила, что у поющей телеведущей на сегодняшний день на первом месте только карьера, поэтому ей попросту некогда стать чьей-то супругой и обзаводиться наследниками.
Сябитова подметила, что за Бузовой не удастся угнаться никому из ее воздыхателей, ведь она то новые клипы снимает, то новый хит записывает, то принимает участие в новых телепроектах. Роза убеждена, что никто не захочет сидеть и ждать Ольгу дома с концертов или гастролей, особенно если учесть тот факт, что она хочет себе не простого парня, пишет Teleprogramma.pro.
«Ни один успешный мужчина не будет за ней бегать», - подчеркнула владелица агентства знакомств.