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Яна Рудковская на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out презентовала собственную горнолыжную коллекцию

Яна Рудковская рассказала в Instagram, что накануне посетила фестиваль моды Vogue Fashion’s Night Out. Также продюсер похвасталась презентацией собственной горнолыжной коллекции.
Яна Рудковская на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out презентовала собственную горнолыжную коллекцию

Накануне в Москве состоялся ежегодный фестиваль моды Vogue Fashion’s Night Out. На данном мероприятии побывали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Яна Рудковская не просто посетила фестиваль моды, но и презентовала собственную горнолыжную коллекцию. На странице в социальной сети Instagram возлюбленная Евгения Плющенко опубликовала несколько снимков и видео, на которых она запечатлена с певицей Верой Брежневой и главным редактором журнала Vogue в России.

В комментарии Яна Рудковская поблагодарила команду, которая ей помогала в создании новой коллекции, и всех, кто пришел на ее презентацию. Подписчики были рады видеть лыжный костюм и коньки золотого цвета. Многие изъявили желание приобрести вещи от супруги Евгения Плющенко. За несколько минут пост набрал более 4 200 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:33

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