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Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой певицы»

33-летняя звезда телеканала «ТНТ» Ольги Бузова поборется за звание «Любимая певица» с автором песен Еленой Темниковой. Сообщается, что в РФ подходит к концу заключительная часть Национальной телевизионной премии под названием «Дай пять!».
Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой певицы»

В свой итоговый, заключительный этап вышла Национальная телевизионная премия «Дай пять!», в процессе которой награды, с точки зрения аудитории от 7 до 17 лет, будут вручаться самым лучшим музыкантам, актерам, спортсменам, телеведущим и многим другим.

В 2019 году за звание «Любимый блогер» будут бороться Настя Ивлеева, Ида Галич, Юрий Дудь, Николай Соболев и Катя Адушкина. А вот между Полиной Гагариной, Еленой Темниковой, Ольгой Бузовой, Ольгой Серябкиной, выступающей под псевдонимом Molly, и Клавой Кокой будет предопределена по мнению российского молодого поколения любимая исполнительница.

К слову, за звание «Любимый певец» в текущем году будут бороться Баста, Дима Билан, Егор Крид, Мот и Олег Терновой. Любопытно, что среди претендентов 2019 года нет Сергея Лазарева. Дело в том, что музыкант не смог «протиснуться» в заключительную часть награждения.

Ангелина Арифулина, генеральный продюсер премии, объяснила, что в числе претендентов на победу в той или иной номинации только действительно интересные зрителям личности. Более того, музыкальный продюсер указала на то, что предпочтения подрастающего поколения не только нужно знать, но и учитывать, ведь именно они в дальнейшем будут задавать тон в кино, музыке и моде в целом, пишет Teleprogramma.pro.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19

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