Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой певицы»
33-летняя звезда телеканала «ТНТ» Ольги Бузова поборется за звание «Любимая певица» с автором песен Еленой Темниковой. Сообщается, что в РФ подходит к концу заключительная часть Национальной телевизионной премии под названием «Дай пять!».
В свой итоговый, заключительный этап вышла Национальная телевизионная премия «Дай пять!», в процессе которой награды, с точки зрения аудитории от 7 до 17 лет, будут вручаться самым лучшим музыкантам, актерам, спортсменам, телеведущим и многим другим.
В 2019 году за звание «Любимый блогер» будут бороться Настя Ивлеева, Ида Галич, Юрий Дудь, Николай Соболев и Катя Адушкина. А вот между Полиной Гагариной, Еленой Темниковой, Ольгой Бузовой, Ольгой Серябкиной, выступающей под псевдонимом Molly, и Клавой Кокой будет предопределена по мнению российского молодого поколения любимая исполнительница.
К слову, за звание «Любимый певец» в текущем году будут бороться Баста, Дима Билан, Егор Крид, Мот и Олег Терновой. Любопытно, что среди претендентов 2019 года нет Сергея Лазарева. Дело в том, что музыкант не смог «протиснуться» в заключительную часть награждения.
Ангелина Арифулина, генеральный продюсер премии, объяснила, что в числе претендентов на победу в той или иной номинации только действительно интересные зрителям личности. Более того, музыкальный продюсер указала на то, что предпочтения подрастающего поколения не только нужно знать, но и учитывать, ведь именно они в дальнейшем будут задавать тон в кино, музыке и моде в целом, пишет Teleprogramma.pro.
В свой итоговый, заключительный этап вышла Национальная телевизионная премия «Дай пять!», в процессе которой награды, с точки зрения аудитории от 7 до 17 лет, будут вручаться самым лучшим музыкантам, актерам, спортсменам, телеведущим и многим другим.
В 2019 году за звание «Любимый блогер» будут бороться Настя Ивлеева, Ида Галич, Юрий Дудь, Николай Соболев и Катя Адушкина. А вот между Полиной Гагариной, Еленой Темниковой, Ольгой Бузовой, Ольгой Серябкиной, выступающей под псевдонимом Molly, и Клавой Кокой будет предопределена по мнению российского молодого поколения любимая исполнительница.
К слову, за звание «Любимый певец» в текущем году будут бороться Баста, Дима Билан, Егор Крид, Мот и Олег Терновой. Любопытно, что среди претендентов 2019 года нет Сергея Лазарева. Дело в том, что музыкант не смог «протиснуться» в заключительную часть награждения.
Ангелина Арифулина, генеральный продюсер премии, объяснила, что в числе претендентов на победу в той или иной номинации только действительно интересные зрителям личности. Более того, музыкальный продюсер указала на то, что предпочтения подрастающего поколения не только нужно знать, но и учитывать, ведь именно они в дальнейшем будут задавать тон в кино, музыке и моде в целом, пишет Teleprogramma.pro.