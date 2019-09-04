Дэйзи Ридли пообещала поклонникам менее противоречивый финал "Звездных войн", по сравнению с "Игрой престолов"

Девятым эпизодом "Звездных войн" будет завершена не только трилогия, но и вовсе франшиза. Почти полвека история семьи Скайуокеров находится под наблюдением фанатов. Первая кинокартина была выпущена в 1977 году. Финалом киносаги занялся американский кинорежиссер и сценарист Джеффри Джейкоб А́брамс.Дэйзи Ридли, сыгравшая одну из ведущих ролей девятого эпизода, заверила зрителей:. Она отметила, что финал "Звездных войн" будет не так противоречив, как концовка "Игры престолов". Следует обратить внимание на то, что волна критики обрушилась на создателей последнего проекта после выхода финальной серии.