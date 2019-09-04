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Mercedes показала тизер нового электромобиля EQ

В преддверии открытия франкфуртского автосалона многие производители активизируют своих маркетологов, чтобы привлечь как можно больше интереса к своим дебютам, назначенным на это мероприятие. Так, немецкая компания Mercedes накануне опубликовала загадочный тизер, на котором, как считают эксперты, может быть представлен будущий электромобиль Mercedes EQ.
Mercedes показала тизер нового электромобиля EQ

На опубликованном компанией в социальных сетях кадре демонстриуются гладкие формы нового автомобиля, скрытого под материей, через которую просматриваются лишь фирменный шильдик на решетке радиатора и включенные дневные-ходовые огни. Этот снимок компания сопроводила подписью «История EQ продолжается. Ожидайте новую главу полностью электрической новинки на автосалоне во Франкфурте».

Вероятнее всего, в рамках выставки компания действительно планирует представить широкой публике концептуальную версию электромобиля Mercedes EQS. Причем, эксперты подчеркивают, что это название пока является лишь неофициальной маркировкой дебютанта, однако напоминают, что на появившихся ранее шпионских снимках было видно полное совпадение форм, размеров и пропорций кузова новинки с нынешними версиями седанов Mercedes S-Class. Поэтому не исключено, что этой осенью в немецком Франкфурте на суд публики действительно выкатят своего рода электрическую версию люксового седана S-класса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:50

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