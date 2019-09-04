Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к стрессу
Ученым удалось обнаружить на поверхности клеток головного мозга рецептор, который играет важнейшую роль в регулировании реакции людей и животных на стресс. Как показали исследования, найденный механизм может быть важнейшим биомаркером при развитии посттравматических расстройств у людей, что позволит более эффективно бороться с этим заболеванием.
Это открытие было сделано нейробиологами из Филадельфии (США). Как рассказал руководитель группы Сима Бхатнагар, исследователи сумели выявить, что найденный ими клеточный рецептор помогает мозгу животных эффективнее справляться с неблагоприятными последствиями стресса. «Поскольку нам удалось установить связь с одним и тем же рецептором у пациентов с посттравматическим расстройством, мы можем продвинуться в изучении более эффективных методов лечения подобных психических расстройств у человека», - заверил ученый.
В основу этого открытия положено изучение сфингозин-1-фосфатного рецептора – молекулы белка липида, обнаруженной на мембранах клеток мозга. Эта молекула активна в большинстве клеточных процессов, в том числе при воспалении, миграции или пролиферации клеток и представляет собой одну из наиболее распространенных сфинголипидных рецепторов, однако о ее функции ранее было известно мало. Теперь же ее определили как один из наиболее важных рецепторов в процессе нервной сигнализации мозга. Кроме того, было установлено, что изменение уровня содержания сфингозин-1-фосфатного рецептора приводит к изменениям способности подопытных животных справляться со стрессовыми ситуациями.
Это открытие было сделано нейробиологами из Филадельфии (США). Как рассказал руководитель группы Сима Бхатнагар, исследователи сумели выявить, что найденный ими клеточный рецептор помогает мозгу животных эффективнее справляться с неблагоприятными последствиями стресса. «Поскольку нам удалось установить связь с одним и тем же рецептором у пациентов с посттравматическим расстройством, мы можем продвинуться в изучении более эффективных методов лечения подобных психических расстройств у человека», - заверил ученый.
В основу этого открытия положено изучение сфингозин-1-фосфатного рецептора – молекулы белка липида, обнаруженной на мембранах клеток мозга. Эта молекула активна в большинстве клеточных процессов, в том числе при воспалении, миграции или пролиферации клеток и представляет собой одну из наиболее распространенных сфинголипидных рецепторов, однако о ее функции ранее было известно мало. Теперь же ее определили как один из наиболее важных рецепторов в процессе нервной сигнализации мозга. Кроме того, было установлено, что изменение уровня содержания сфингозин-1-фосфатного рецептора приводит к изменениям способности подопытных животных справляться со стрессовыми ситуациями.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:51