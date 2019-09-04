Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к стрессу





Это открытие было сделано нейробиологами из Филадельфии (США). Как рассказал руководитель группы Сима Бхатнагар, исследователи сумели выявить, что найденный ими клеточный рецептор помогает мозгу животных эффективнее справляться с неблагоприятными последствиями стресса., - заверил ученый.В основу этого открытия положено изучение сфингозин-1-фосфатного рецептора – молекулы белка липида, обнаруженной на мембранах клеток мозга. Эта молекула активна в большинстве клеточных процессов, в том числе при воспалении, миграции или пролиферации клеток и представляет собой одну из наиболее распространенных сфинголипидных рецепторов, однако о ее функции ранее было известно мало. Теперь же ее определили как один из наиболее важных рецепторов в процессе нервной сигнализации мозга. Кроме того, было установлено, что изменение уровня содержания сфингозин-1-фосфатного рецептора приводит к изменениям способности подопытных животных справляться со стрессовыми ситуациями.