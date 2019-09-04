Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится одиночества

«Измены и предательства дарят бесценный опыт, шрамы на душе скрывает улыбка, боль потерь прячется глубоко внутри…» - пишет ведущая реалити-шоу «Дом-2».

Не секрет, что Ольгу Орлову по-прежнему, несмотря на возврат, считают одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса и телевидения. Звезда «Дома-2» тщательно следит за своей внешностью, в том числе и за тем, в чем она выходит в свет. Тем удивительней, что блондинка по-прежнему одинока, ведь время от времени на ее страничке в Instagram все-таки появляются фотографии с огромными букетами цветов.Так как Орлова до сих пор не встретила «того единственного», она довольно часто рассказывает своим подписчикам, как проходят ее рабочие и выходные дни. К примеру, несколько часов назад Ольга подняла в Сети весьма неожиданную тему о жизни, которая делает человека сильнее.Орлова подчеркнула, что иногда она любит свое одиночество, ведь в нем она может «спрятаться» ото всех. Правда, временами Ольга все-таки боится его, ведь оно ставит ее лицом к лицу с тревогами и фобиями. В такие моменты звезде «Дома-2» ничего другого не остается, как говорить себе, что нужно быть сильной.Нужно сказать, что многие подписчики отреагировали на публикацию Орловой, а кое-кто даже поддержал ее позицию.