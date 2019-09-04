АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится одиночества

Экс-солистка коллектива «Блестящие», а ныне наставник на шоу «Дом-2» Ольга Орлова сделала неожиданное признание. По словам 41-летней зоозащитницы, ей каждый день приходится повторять себе, что нужно быть сильной, однако в действительности она очень боится остаться одинокой.
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится одиночества

Не секрет, что Ольгу Орлову по-прежнему, несмотря на возврат, считают одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса и телевидения. Звезда «Дома-2» тщательно следит за своей внешностью, в том числе и за тем, в чем она выходит в свет. Тем удивительней, что блондинка по-прежнему одинока, ведь время от времени на ее страничке в Instagram все-таки появляются фотографии с огромными букетами цветов.

Так как Орлова до сих пор не встретила «того единственного», она довольно часто рассказывает своим подписчикам, как проходят ее рабочие и выходные дни. К примеру, несколько часов назад Ольга подняла в Сети весьма неожиданную тему о жизни, которая делает человека сильнее.

«Измены и предательства дарят бесценный опыт, шрамы на душе скрывает улыбка, боль потерь прячется глубоко внутри…» - пишет ведущая реалити-шоу «Дом-2».


Орлова подчеркнула, что иногда она любит свое одиночество, ведь в нем она может «спрятаться» ото всех. Правда, временами Ольга все-таки боится его, ведь оно ставит ее лицом к лицу с тревогами и фобиями. В такие моменты звезде «Дома-2» ничего другого не остается, как говорить себе, что нужно быть сильной.

Нужно сказать, что многие подписчики отреагировали на публикацию Орловой, а кое-кто даже поддержал ее позицию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного…
В Омске ребенок погиб от удара током во время игры у оголенных проводов…
Звезда «Дома-2» Настя Стецевят рассказала, как на самом деле попала на…
Mercedes показала тизер нового электромобиля…
Роза Сябитова высказалась об Ольге Бузовой: «Успешный мужчина не будет за ней…
Яна Рудковская на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out презентовала собственную горнолыжную…
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в…
Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой…
"Хорошего Питера": Михаил Боярский представил клип о Петербурге и…
Врачи-кардиологи: Избыточный вес у молодых людей может стать причиной инфаркта до 65…
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится…
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в…
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Просмотреть все новости