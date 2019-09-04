Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в горле"

Сергей Лазарев готовит для своих фанатов выпуск нового музыкального альбома под названием "Я не боюсь". Он делится с поклонниками в социальных сетях, как проходит запись песен. Недавно исполнитель показал подписчикам в Instagram ролик из звукозаписывающей студии. На кадрах певец со слезами на глазах и улыбаясь рассказывает, что не может записать композицию, поскольку, начиная петь, плачет и звукорежиссер тоже. Также Сергей Лазарев отметил, что слушатели будут в восторге от второй части альбома, так как она поучилась очень слезливая.В конце своего поста исполнитель напомнил, что премьера состоится в ноябре текущего года. Поклонники пришли в восторг от эмоций певца. Многие отметили, что уже не могут дождаться премьеры, и Сергей Лазарев их заинтриговал новым постом. Видео уже просмотрели более 450 000 пользователей Сети.