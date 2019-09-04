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Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в горле"

Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram видео с записи второй части нового альбома, на котором он не может петь из-за слез и кома в горле. Подписчики певца высоко оценили его пост.
Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в горле"

Сергей Лазарев готовит для своих фанатов выпуск нового музыкального альбома под названием "Я не боюсь". Он делится с поклонниками в социальных сетях, как проходит запись песен. Недавно исполнитель показал подписчикам в Instagram ролик из звукозаписывающей студии. На кадрах певец со слезами на глазах и улыбаясь рассказывает, что не может записать композицию, поскольку, начиная петь, плачет и звукорежиссер тоже. Также Сергей Лазарев отметил, что слушатели будут в восторге от второй части альбома, так как она поучилась очень слезливая.

В конце своего поста исполнитель напомнил, что премьера состоится в ноябре текущего года. Поклонники пришли в восторг от эмоций певца. Многие отметили, что уже не могут дождаться премьеры, и Сергей Лазарев их заинтриговал новым постом. Видео уже просмотрели более 450 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:42

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