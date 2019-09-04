Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в горле"
Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram видео с записи второй части нового альбома, на котором он не может петь из-за слез и кома в горле. Подписчики певца высоко оценили его пост.
Сергей Лазарев готовит для своих фанатов выпуск нового музыкального альбома под названием "Я не боюсь". Он делится с поклонниками в социальных сетях, как проходит запись песен. Недавно исполнитель показал подписчикам в Instagram ролик из звукозаписывающей студии. На кадрах певец со слезами на глазах и улыбаясь рассказывает, что не может записать композицию, поскольку, начиная петь, плачет и звукорежиссер тоже. Также Сергей Лазарев отметил, что слушатели будут в восторге от второй части альбома, так как она поучилась очень слезливая.
В конце своего поста исполнитель напомнил, что премьера состоится в ноябре текущего года. Поклонники пришли в восторг от эмоций певца. Многие отметили, что уже не могут дождаться премьеры, и Сергей Лазарев их заинтриговал новым постом. Видео уже просмотрели более 450 000 пользователей Сети.
Сергей Лазарев готовит для своих фанатов выпуск нового музыкального альбома под названием "Я не боюсь". Он делится с поклонниками в социальных сетях, как проходит запись песен. Недавно исполнитель показал подписчикам в Instagram ролик из звукозаписывающей студии. На кадрах певец со слезами на глазах и улыбаясь рассказывает, что не может записать композицию, поскольку, начиная петь, плачет и звукорежиссер тоже. Также Сергей Лазарев отметил, что слушатели будут в восторге от второй части альбома, так как она поучилась очень слезливая.
В конце своего поста исполнитель напомнил, что премьера состоится в ноябре текущего года. Поклонники пришли в восторг от эмоций певца. Многие отметили, что уже не могут дождаться премьеры, и Сергей Лазарев их заинтриговал новым постом. Видео уже просмотрели более 450 000 пользователей Сети.