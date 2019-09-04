Российский космонавт предостерег женщин от полетов в космос





С подобными словами Скворцов выступил в качестве напутствия для россиянок, которые мечтают отправиться в космос. По его словам, кандидаткам надо быть готовыми к некоторым жертвам ради этой цели. Нужно будет очень много работать, а также учиться новому, поэтому времени на то, чтобы заниматься своей личной жизнью, нет. Кроме того, уверен Скворцов, женщины-космонавты должны будут на некоторое время забыть о радостях материнства, поскольку в этой профессии нужна максимальная концентрация на достижении поставленных целей. Эти слова российского космонавта приводятся на официальном сайте госкорпорации Роскосмос.Напомним, в начале лета 2019 года представители Роскосмоса объявили о новом наборе в отряд космонавтов. Не исключают в корпорации, что ряды будущих космических путешественников пополнят и женщины. К примеру, уже сейчас в отряде есть одна девушка.