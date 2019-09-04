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Врачи-кардиологи: Избыточный вес у молодых людей может стать причиной инфаркта до 65 лет

Врачи-кардиологи ESC сообщили о риске возникновения нарушений в работе сердца и сосудов у молодых людей, испытывающих проблемы с лишним весом. Инфаркт у них может произойти раньше 65 лет.
Врачи-кардиологи: Избыточный вес у молодых людей может стать причиной инфаркта до 65 лет

Шведский доктор Мария Аберг из Университета Гетеборга обратила внимание на индекс массы тела, который считает одним из важных показателей, в частности для молодых людей. Как только ИМТ начнет повышаться, это станет сигналом о вероятности будущего инфаркта, поскольку угроза сохраняется на всю жизнь. В исследовании, которое длилось 46 лет, участвовали 1 млн 700 тысяч добровольцев. Его результаты показали, что более 22 тысяч сердечных приступов произошло у людей, возраст которых в среднем составил 50 лет. У мужчин данной группы в 18 лет был повышен ИМТ.

Мария Амберг обратила внимание, что в будущем количество тех, кто испытывает проблемы с лишним весом, будет прямо пропорционально количеству инфарктов. Она также отметила, что в исследовании участвовали только мужчины, в связи с чем "результаты не распространяются на женщин".

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 11:04

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