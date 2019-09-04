АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три раза

Компания Mozilla сообщает, что ее разработчикам удалось избавиться от проблемы, которая приводила к быстрому разряду аккумуляторов устройств, работающих под управлением операционной системы MacOS. С обновлением браузера Firefox компания обещает снизить энергопотребление устройств Apple в три раза.
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три раза

Увеличенное потребление энергии при использовании браузера Mozilla Firefox еще два года назад стало одной из основных проблем для инженеров компании, когда впервые была представлена обновленная версия фирменного браузера Firefox Quantum, рассчитанного прежде всего на повышенную производительность. Сделать работу браузера быстрее компания действительно смогла, но он при этом стремительно опустошал заряд аккумуляторов Macbook. Пользователи этих ноутбуков впоследствии завалили технические форумы жалобами на эту «особенность».

Теперь же в компании сообщают, что устранить проблему наконец удалось. Новый патч обновления уже протестирован и, как выяснилось, приводит к тройному снижению прежнего энергопотребления. По некоторым данным, массовая рассылка обновления популярного браузера будет организована разработчиком в середине этой осени.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Певица Нюша требует возвращения солнечного…
В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре…
Наращивание ресниц может привести к опасным…
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме…
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в…
Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е…
Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его…
Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать…
Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической…
Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким…
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и…
«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря…
Просмотреть все новости