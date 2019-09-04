Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три раза





Увеличенное потребление энергии при использовании браузера Mozilla Firefox еще два года назад стало одной из основных проблем для инженеров компании, когда впервые была представлена обновленная версия фирменного браузера Firefox Quantum, рассчитанного прежде всего на повышенную производительность. Сделать работу браузера быстрее компания действительно смогла, но он при этом стремительно опустошал заряд аккумуляторов Macbook. Пользователи этих ноутбуков впоследствии завалили технические форумы жалобами на эту «особенность».Теперь же в компании сообщают, что устранить проблему наконец удалось. Новый патч обновления уже протестирован и, как выяснилось, приводит к тройному снижению прежнего энергопотребления. По некоторым данным, массовая рассылка обновления популярного браузера будет организована разработчиком в середине этой осени.