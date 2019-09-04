Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли Айлиш

Микелла Абрамова решила пойти по стопам своей звездной матери, певицы Алсу. Девочка принимает участие в различных музыкальных конкурсах и часто публикует видео с исполнением каверов в социальных сетях. Недавно она решила записать несколько роликов. В своем Instagram дочь знаменитой исполнительницы опубликовала 4 видео, на которых она исполняет каверы на песни Билли Айлиш. В комментарии Микелла Абрамова написала, что в связи с началом учебного года она никак не могла найти время для записи.В конце девочка спросила у фанатов, какой ролик им больше понравился. Подписчики так и не смогли определиться, какой кавер лучше и написали, что все видео на высшем уровне. Многие отметили, что скоро Микелла Абрамова станет такой знаменитой, как и ее мать. Ролики уже просмотрели более 4 600 пользователей Сети.