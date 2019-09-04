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Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли Айлиш

Дочка певицы Аслу Микелла Абрамова решила порадовать фанатов в Instagram и опубликовала несколько каверов на песни одной из своих любимых певиц Билли Айлиш. Подписчики высоко оценили новый пост начинающей исполнительницы.
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли Айлиш

Микелла Абрамова решила пойти по стопам своей звездной матери, певицы Алсу. Девочка принимает участие в различных музыкальных конкурсах и часто публикует видео с исполнением каверов в социальных сетях. Недавно она решила записать несколько роликов. В своем Instagram дочь знаменитой исполнительницы опубликовала 4 видео, на которых она исполняет каверы на песни Билли Айлиш. В комментарии Микелла Абрамова написала, что в связи с началом учебного года она никак не могла найти время для записи.

В конце девочка спросила у фанатов, какой ролик им больше понравился. Подписчики так и не смогли определиться, какой кавер лучше и написали, что все видео на высшем уровне. Многие отметили, что скоро Микелла Абрамова станет такой знаменитой, как и ее мать. Ролики уже просмотрели более 4 600 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:27

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