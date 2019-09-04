Актрису Марию Миронову терроризировал поклонник с маниакальными наклонностями





Поклонник сумел самостоятельно разыскать контактные номера Марии Мироновой и связаться с ней. Впоследствии приличному на вид онкологу даже удалось завоевать доверие актрисы, поскольку он выбил квоты на лечение людей, здоровьем которых занимается ее благотворительный фонд. Впоследствии между звездой и медиком завязались дружеские отношения, они даже ходили друг к другу на дни рождения. Сама Миронова при этом удивлялась слишком частым «случайным» встречам с Барановским. Где бы ни появилась артистка, в том же месте оказывался и ее новый приятель. Только позднее стало известно, что он установил в ее телефон замысловатую систему слежения, которая позволяла читать переписку и знать обо всех перемещениях знаменитости.Сообщается также, что врач вовсе не искал дружбы, а пытался добиться от актрисы любви. Но Миронова, поняв, что общается с не совсем адекватным мужчиной, прервала их отношения. После этого маньяк-поклонник угрожал передать желтой прессе информацию о личной жизни кинозвезды. Обращаться в суд Мария Миронова не стала, поскольку не любит конфликты, однако ее мать все же написала заявление в полицию. Впоследствии донимавшего ее врача обязали подписать расписку с обещанием больше никогда не преследовать артистку и не шантажировать ее, сообщает «Комсомолка».