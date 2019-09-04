АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Актрису Марию Миронову терроризировал поклонник с маниакальными наклонностями

Актриса Мария Миронова несколько лет тому назад оказалась в непростой ситуации, знаменитость преследовал маньяк-поклонник, который называл себя ее супругом. Как рассказал адвокат артистки, врач-онколог подарил звезде телефон, в который встроил систему слежения, что позволило ему знать обо всех ее шагах и даже читать все сообщения.
Актрису Марию Миронову терроризировал поклонник с маниакальными наклонностями

Поклонник сумел самостоятельно разыскать контактные номера Марии Мироновой и связаться с ней. Впоследствии приличному на вид онкологу даже удалось завоевать доверие актрисы, поскольку он выбил квоты на лечение людей, здоровьем которых занимается ее благотворительный фонд. Впоследствии между звездой и медиком завязались дружеские отношения, они даже ходили друг к другу на дни рождения. Сама Миронова при этом удивлялась слишком частым «случайным» встречам с Барановским. Где бы ни появилась артистка, в том же месте оказывался и ее новый приятель. Только позднее стало известно, что он установил в ее телефон замысловатую систему слежения, которая позволяла читать переписку и знать обо всех перемещениях знаменитости.

Сообщается также, что врач вовсе не искал дружбы, а пытался добиться от актрисы любви. Но Миронова, поняв, что общается с не совсем адекватным мужчиной, прервала их отношения. После этого маньяк-поклонник угрожал передать желтой прессе информацию о личной жизни кинозвезды. Обращаться в суд Мария Миронова не стала, поскольку не любит конфликты, однако ее мать все же написала заявление в полицию. Впоследствии донимавшего ее врача обязали подписать расписку с обещанием больше никогда не преследовать артистку и не шантажировать ее, сообщает «Комсомолка».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дэйзи Ридли пообещала поклонникам менее противоречивый финал "Звездных войн", по сравнению с "Игрой…
Названы самые надежные китайские…
Анна Седокова поделилась своим распорядком…
Немецкий фотограф снял на видео гнома в Швейцарских…
«Пока не участвую в мероприятиях»: Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке…
Терапевт назвала восемь необязательных…
Влад Топалов продемонстрировал "мощное гитарное…
Ольга Бузова призналась, что не может сдержаться, когда видит на столе вареную…
Внешность нового Huawei Mate 30 Pro полностью раскрыта на качественных…
Актрису Марию Миронову терроризировал поклонник с маниакальными…
Директор бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова оказалась не в курсе продажи его загородного…
В Омске ребенок погиб от удара током во время игры у оголенных проводов…
Звезда «Дома-2» Настя Стецевят рассказала, как на самом деле попала на…
Mercedes показала тизер нового электромобиля…
Роза Сябитова высказалась об Ольге Бузовой: «Успешный мужчина не будет за ней…
Яна Рудковская на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out презентовала собственную горнолыжную…
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в…
Ольга Бузова и Елена Темникова поборются за звание «Любимой…
"Хорошего Питера": Михаил Боярский представил клип о Петербурге и…
Врачи-кардиологи: Избыточный вес у молодых людей может стать причиной инфаркта до 65…
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что боится…
Ученые нашли в мозге рецептор, отвечающий за устойчивость к…
Сергей Лазарев: "Пою и начинаю плакать, ком в…
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Просмотреть все новости