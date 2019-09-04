Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне противопоказано"

Алла Пугачева любит общаться со своими поклонниками, при этом она не часто делает публикации в социальных сетях. Сегодня Примадонна российской эстрады решила порадовать фанатов и опубликовала в Instagram пляжное фото. На снимке исполнительница запечатлена крупным планом и весело улыбается, на голове у певицы соломенная шляпа. В комментарии к посту Алла Пугачева написала, что она очень любит загорать, но солнце ей противопоказано. Также она добавила, что за 5 минут купания в море и нахождения на солнце у нее появляются веснушки.В конце своего поста Примадонна пошутила, написав, что к ней пришла седьмая молодость. Подписчикам очень понравился пост знаменитости. Они начали писать комплименты Алле Пугачевой и шутить насчет веснушек. Менее чем за час новый пост исполнительницы набрал более 25 000 лайков.