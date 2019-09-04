АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне противопоказано"

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек. Подписчики высоко оценили новый пост Примадонны.
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне противопоказано"

Алла Пугачева любит общаться со своими поклонниками, при этом она не часто делает публикации в социальных сетях. Сегодня Примадонна российской эстрады решила порадовать фанатов и опубликовала в Instagram пляжное фото. На снимке исполнительница запечатлена крупным планом и весело улыбается, на голове у певицы соломенная шляпа. В комментарии к посту Алла Пугачева написала, что она очень любит загорать, но солнце ей противопоказано. Также она добавила, что за 5 минут купания в море и нахождения на солнце у нее появляются веснушки.

В конце своего поста Примадонна пошутила, написав, что к ней пришла седьмая молодость. Подписчикам очень понравился пост знаменитости. Они начали писать комплименты Алле Пугачевой и шутить насчет веснушек. Менее чем за час новый пост исполнительницы набрал более 25 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Певица Нюша требует возвращения солнечного…
В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре…
Наращивание ресниц может привести к опасным…
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме…
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в…
Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е…
Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его…
Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать…
Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической…
Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким…
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и…
«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря…
Просмотреть все новости