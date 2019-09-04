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"Хорошего Питера": Михаил Боярский представил клип о Петербурге и "Зените"

Советский и российский актер театра и кино, певец Михаил Боярский представил новый видеоклип на песню "Хорошего Питера", который посвящен футбольному клубу "Зенит" и Санкт-Петербургу. Презентация видеоролика прошла на канале "78".

Михаил Боярский назвал "родной Питер" прекрасным и таким разным. Звезда российской сцены добавил, что не может не рассказать о том замечательном чувстве, которое он испытывает. В клипе были задействованы выпускники М.А.М.А. Певец обратил внимание, что на идею и настроение песни повлияла победа "Зенита" в Чемпионате России по футболу. Знаменитость также рассказал о погоде, которая была хорошей на протяжении всех съемок видеоролика, в связи с чем Санкт-Петербург был показан зрителю в лучах летнего солнца.

Песня "Хорошего Питера" Михаила Боярского до этих пор была доступна к прослушиванию на YouTube. Известно, что композитором вышеупомянутой композиции стал Игорь Матвиенко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 11:10

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