"Хорошего Питера": Михаил Боярский представил клип о Петербурге и "Зените"





Михаил Боярский назвал "родной Питер" прекрасным и таким разным. Звезда российской сцены добавил, что не может не рассказать о том замечательном чувстве, которое он испытывает. В клипе были задействованы выпускники М.А.М.А. Певец обратил внимание, что на идею и настроение песни повлияла победа "Зенита" в Чемпионате России по футболу. Знаменитость также рассказал о погоде, которая была хорошей на протяжении всех съемок видеоролика, в связи с чем Санкт-Петербург был показан зрителю в лучах летнего солнца.Песня "Хорошего Питера" Михаила Боярского до этих пор была доступна к прослушиванию на YouTube. Известно, что композитором вышеупомянутой композиции стал Игорь Матвиенко.