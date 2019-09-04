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Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода отношений

Экс-героиня «Дома-2», а ныне его наставница Юлия Ефременкова празднует полгода отношений. Ровно 6 месяцев назад, расставшись с Сергеем Кучеровым, с которым на то время ведущая пробыла в отношениях больше года, она встретила Мондезира Свет-Амура.
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода отношений

Вчера пара Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура отметила полгода отношений. За эти 6 месяцев влюбленным пришлось пережить немало. Были времена, когда парочка даже принимала решение расстаться. Впрочем, все эти неприятные моменты звездам «Дома-2» все-таки удалось преодолеть.

Рано утром и Ефременкова, и Свет-Амур опубликовали у себя в Instagram посты, в которых они признались друг другу в любви. Как отметил Мондезир, Юлии хорошо известно о том, насколько сильно он ее любит.

«Ты зажигаешь меня, ты для меня словно кислород, без которого я просто не могу жить», - пишет Свет-Амур.


Более того, Мондезир указывает в своем посте на то, что намеревается прожить с Ефременковой «до конца». Юлия не стала отставать от жениха и тоже посвятила ему несколько строк в личном микроблоге.

Так, Ефременкова поблагодарила Свет-Амура за ту любовь, радость и счастье, которые он ей дарит. Юля отметила, что хочет пройти свой жизненный путь с Мондезиром, несмотря на то, что он будет долгим и, возможно, не самым простым.

К слову, многие пользователи Сети отреагировали на новость о том, что Ефременкова и Свет-Амур празднуют полгода отношений. Один за другим они начали поздравлять парочку с такой прекрасной датой, а кое-кто даже пожелал влюбленным скорейшей свадьбы и наследников.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:59

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