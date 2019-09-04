Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода отношений

«Ты зажигаешь меня, ты для меня словно кислород, без которого я просто не могу жить», - пишет Свет-Амур.

Вчера пара Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура отметила полгода отношений. За эти 6 месяцев влюбленным пришлось пережить немало. Были времена, когда парочка даже принимала решение расстаться. Впрочем, все эти неприятные моменты звездам «Дома-2» все-таки удалось преодолеть.Рано утром и Ефременкова, и Свет-Амур опубликовали у себя в Instagram посты, в которых они признались друг другу в любви. Как отметил Мондезир, Юлии хорошо известно о том, насколько сильно он ее любит.Более того, Мондезир указывает в своем посте на то, что намеревается прожить с Ефременковой «до конца». Юлия не стала отставать от жениха и тоже посвятила ему несколько строк в личном микроблоге.Так, Ефременкова поблагодарила Свет-Амура за ту любовь, радость и счастье, которые он ей дарит. Юля отметила, что хочет пройти свой жизненный путь с Мондезиром, несмотря на то, что он будет долгим и, возможно, не самым простым.К слову, многие пользователи Сети отреагировали на новость о том, что Ефременкова и Свет-Амур празднуют полгода отношений. Один за другим они начали поздравлять парочку с такой прекрасной датой, а кое-кто даже пожелал влюбленным скорейшей свадьбы и наследников.