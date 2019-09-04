«Урал» представил в Москве бескапотный грузовик
Совсем недавно сообщалось о том, что автозавод в Миассе планирует возобновить производство бескапотных «Уралов» с кабинами от грузовиков Iveco. Эти данные подтвердились в рамках выставки КОМТРАНС-2019, на которой «УралАЗ» представил модернизированный бескапотный грузовик.
Новое семейство полноприводных дорожных грузовых машин действительно получило кабину от Iveco, которая использовалась при выпуске других машин в период 2005-2008 годов. Впрочем, у нового автомобиля появилось оригинальное переднее оформление при сохранении прежних штампованных панелей и силового каркаса.
Сообщается также, что новый грузовик должен также обзавестись и совершенно новым салоном. Однако в рамках столичной выставки компания представила лишь предсерийный прототип, двери которого нельзя открыть, а стекла затонированы так, что заглянуть внутрь не представляется возможным.
Кроме нового интерьера кабины, обновленный бескапотный «Урал» должен получить и модернизированное шасси с современной архитектурой по примеру сородича «Урал 6х4 Next». Автомобиль, в зависимости от модификаций, может быть оснащен 420-сильным двигателем ЯМЗ-653 или 328-сильным ЯМЗ-536. В качестве трансмиссии здесь будут использоваться коробки передач с 9-ю или 16-ю ступенями.
Новое семейство полноприводных дорожных грузовых машин действительно получило кабину от Iveco, которая использовалась при выпуске других машин в период 2005-2008 годов. Впрочем, у нового автомобиля появилось оригинальное переднее оформление при сохранении прежних штампованных панелей и силового каркаса.
Сообщается также, что новый грузовик должен также обзавестись и совершенно новым салоном. Однако в рамках столичной выставки компания представила лишь предсерийный прототип, двери которого нельзя открыть, а стекла затонированы так, что заглянуть внутрь не представляется возможным.
Кроме нового интерьера кабины, обновленный бескапотный «Урал» должен получить и модернизированное шасси с современной архитектурой по примеру сородича «Урал 6х4 Next». Автомобиль, в зависимости от модификаций, может быть оснащен 420-сильным двигателем ЯМЗ-653 или 328-сильным ЯМЗ-536. В качестве трансмиссии здесь будут использоваться коробки передач с 9-ю или 16-ю ступенями.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:07