«Урал» представил в Москве бескапотный грузовик





Новое семейство полноприводных дорожных грузовых машин действительно получило кабину от Iveco, которая использовалась при выпуске других машин в период 2005-2008 годов. Впрочем, у нового автомобиля появилось оригинальное переднее оформление при сохранении прежних штампованных панелей и силового каркаса.Сообщается также, что новый грузовик должен также обзавестись и совершенно новым салоном. Однако в рамках столичной выставки компания представила лишь предсерийный прототип, двери которого нельзя открыть, а стекла затонированы так, что заглянуть внутрь не представляется возможным.Кроме нового интерьера кабины, обновленный бескапотный «Урал» должен получить и модернизированное шасси с современной архитектурой по примеру сородича «Урал 6х4 Next». Автомобиль, в зависимости от модификаций, может быть оснащен 420-сильным двигателем ЯМЗ-653 или 328-сильным ЯМЗ-536. В качестве трансмиссии здесь будут использоваться коробки передач с 9-ю или 16-ю ступенями.