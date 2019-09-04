Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в Рим

Недавно Марина Газманова вместе с сыном Филиппом вернулась из отпуска, который провела в Риме. Сегодня возлюбленная знаменитого певца опубликовала в Instagram несколько фотографий. На одном из снимков она запечатлена на фоне знаменитого Колизея, а ее сын Филипп надел шлем римского воина. В комментарии женщина написала, что она уже в любимой Москве, но мысленно все ещё гуляет по Риму. В конце своего поста супруга Олега Газманова пообещала еще не один раз вернуться в этот город, особо отметив, что считает это место одним из самых лучших на Земле.Преданные поклонники отреагировали моментально. Многие согласились со словами Марины Газмановой и назвали Рим городом мечты. Также фанаты отметили, что возлюбленная певца выглядит практически ровесницей своего сына Филиппа. Пост уже набрал большое количество лайков.