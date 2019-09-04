В России создадут сверхзвуковой бизнес-джет





Как рассказал чиновник, на разработку нового лайнера уже выделено около 1,4 миллиарда рублей. Речь идет о создании небольшого самолета, скорость полета которого будет значительно выше, чем у нынешних конкурентов, способных осуществлять полеты на дозвуковых скоростях. Мантуров также подчеркнул, что новое воздушное судно должно быть компактным и развивать скорость до 3 000 километров в час. Как утверждает министр, эскизно-технические проектные работы по созданию нового бизнес-джета должны быть развернуты уже в период 2022-2026 годов.Главе Министерства промышленности и торговли также задали вопрос о создании сверхзвукового пассажирского самолета на базе стратегического военного бомбардировщика Ту-160. Этот проект Мантуров назвал нецелесообразным, поскольку двигатели от бомбардировщика не подойдут для проектируемого сегодня самолета, кроме того, Ту-160 является громоздкой крупногабаритной машиной, которая не соответствует поставленным задачам.