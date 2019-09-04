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Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45 лет

Актриса Мария Голубкина живет вместе со своей матерью Ларисой Голубкиной, поскольку не хотела оставаться одна после отъезда детей на учебу в Великобританию. При этом звездные дочь и мать часто не сходятся во взглядах на те или иные вещи. Более того, как признается бывшая супруга Николая Фоменко, ее мать воспитывала ее до 45 лет.

Жизнь под одной крышей со знаменитой родительницей оказалась для Марии Голубкиной своего рода испытанием. Лариса Голубкина нередко поучала 45-летнюю актрису, указывала ей, как строить карьеру и вести себя в быту. Сама же актриса просила мать относиться ко всему чуть проще. Как бы там ни было, но жить вместе с матерью Голубкиной-младшей оказалось непросто. Как признается артистка, ее мама обладает довольно сильным характером, однако она все еще надеется найти с ней точки соприкосновения.

К слову, в последнее время Лариса Ивановна все же стала относиться к дочери немного мягче и больше не поучает ее. Даже когда между родственницами вспыхивают редкие ссоры, им удается довольно быстро найти компромисс и прийти к примирению, передает «Стархит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:19

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