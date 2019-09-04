Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45 лет





Жизнь под одной крышей со знаменитой родительницей оказалась для Марии Голубкиной своего рода испытанием. Лариса Голубкина нередко поучала 45-летнюю актрису, указывала ей, как строить карьеру и вести себя в быту. Сама же актриса просила мать относиться ко всему чуть проще. Как бы там ни было, но жить вместе с матерью Голубкиной-младшей оказалось непросто. Как признается артистка, ее мама обладает довольно сильным характером, однако она все еще надеется найти с ней точки соприкосновения.К слову, в последнее время Лариса Ивановна все же стала относиться к дочери немного мягче и больше не поучает ее. Даже когда между родственницами вспыхивают редкие ссоры, им удается довольно быстро найти компромисс и прийти к примирению, передает «Стархит».