Nikon готовится представить профессиональную камеру D6





Представители компании Nikon объявили о работе над созданием следующего поколения флагманской камеры D6. Подробных характеристик о будущем устройстве в компании пока не раскрывают, но утверждают, что она станет настоящим прорывом в сравнении с предшественником Nikon D5, выпущенным почти 4 года тому назад. С того времени, утверждают в компании, технологии производства процессоров и сенсоров сделали большой скачок вперед, поэтому следует ожидать от нового устройства немало приятных изменений.Главными преимуществами новой Nikon D6 должны стать высочайшая скорость съемки и рекордная точность фокусировки на движущихся объектах. Именно это, считают специалисты, сделает новую камеру лучшим выбором для новостной фотографии и спортивной журналистики. И если нынешний флагман D5 предлагает пользователям съему в разрешении 20,8 мегапикселей со скоростью до 12 кадров в секунду, следует ожидать, что новинка порадует потенциальных покупателей значительно более высокими характеристиками.