АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Nikon готовится представить профессиональную камеру D6

Компания Nikon в обозримом будущем планирует представить новую профессиональную флагманскую зеркальную камеру D6. Уже сейчас эксперты считают, что это устройство станет самым совершенным из современных цифровых зеркальных фотоаппаратов.
Nikon готовится представить профессиональную камеру D6

Представители компании Nikon объявили о работе над созданием следующего поколения флагманской камеры D6. Подробных характеристик о будущем устройстве в компании пока не раскрывают, но утверждают, что она станет настоящим прорывом в сравнении с предшественником Nikon D5, выпущенным почти 4 года тому назад. С того времени, утверждают в компании, технологии производства процессоров и сенсоров сделали большой скачок вперед, поэтому следует ожидать от нового устройства немало приятных изменений.

Главными преимуществами новой Nikon D6 должны стать высочайшая скорость съемки и рекордная точность фокусировки на движущихся объектах. Именно это, считают специалисты, сделает новую камеру лучшим выбором для новостной фотографии и спортивной журналистики. И если нынешний флагман D5 предлагает пользователям съему в разрешении 20,8 мегапикселей со скоростью до 12 кадров в секунду, следует ожидать, что новинка порадует потенциальных покупателей значительно более высокими характеристиками.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Певица Нюша требует возвращения солнечного…
В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре…
Наращивание ресниц может привести к опасным…
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме…
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в…
Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его…
Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать…
Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической…
Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким…
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и…
«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря…
Новый смартфон Honor 20S стал самым быстрым в мире по версии…
Юрий Лоза советует не следовать плохому примеру Майкла…
«Пусть делает шпагат хоть в 80 лет»: Актриса Мария Голубкина поддержала…
Вдова Децла Юлия Толмацкая обвинила свекровь в присвоении квартиры умершего…
Дочь Татьяны Навки начала учить еще два иностранных…
Звезда сериалов «Чернобыль» и «Ольга» Сергей Романович объявил об уходе из…
Подруга Ольги Бузовой поздравила Настю Костенко со второй…
Стало известно, какими болезнями оборачивается для детей обучение в современной…
Сергей Паршин снимался в рекламе ради спасения жены от…
Актер Алексей Дмитриев обвинен женой в…
Участницу проекта "Дом-2" Алену Савкину раскритиковали за грязные…
Просмотреть все новости