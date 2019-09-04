Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей. Сейчас каждый может оценить особняк спортсмена, ведь его фотографии уже облетели все социальные сети.
Не секрет, что почти 3 месяца назад Дмитрий Тарасов прекратил сотрудничество с футбольным клубом «Локомотив». Именно поэтому для всех остается загадкой, каково на данный момент финансовое состояние футболиста. Правда, еще в 2018 году он выставил на продажу свои трехэтажные апартаменты с уникальным дизайном, площадь которых составляет 100 кв.м.
Известно, что стоимость загородного дома в коттеджном поселке «Соловьиная роща» Тарасов оценил в 78 миллионов рублей. Апартаменты бывшего мужа Бузовой оборудованы всем для комфортной жизни. В особняке есть 6 спален, несколько санузлов, достаточно большая гардеробная, удобная гостиная, бассейн и гараж на 2 машины.
На земельном участке в 25 соток земли также располагается домик, где проживает обслуживающий персонал. К слову, все свое богатство Тарасов защитил надежной охранной.
Как сообщается, на постройку и обустройство загородных апартаментов Тарасов потратил примерно 160 миллионов рублей. Зачем Дмитрий решил продать дом, пока остается загадкой. Однако журналистам «СтарХита» удалось связаться с агентством, которое занимается продажей недвижимости.
По словам сотрудников компании, Тарасов не вдавался в подробности, однако у них есть подозрения, что он просто куда-то переезжает.
Не секрет, что почти 3 месяца назад Дмитрий Тарасов прекратил сотрудничество с футбольным клубом «Локомотив». Именно поэтому для всех остается загадкой, каково на данный момент финансовое состояние футболиста. Правда, еще в 2018 году он выставил на продажу свои трехэтажные апартаменты с уникальным дизайном, площадь которых составляет 100 кв.м.
Известно, что стоимость загородного дома в коттеджном поселке «Соловьиная роща» Тарасов оценил в 78 миллионов рублей. Апартаменты бывшего мужа Бузовой оборудованы всем для комфортной жизни. В особняке есть 6 спален, несколько санузлов, достаточно большая гардеробная, удобная гостиная, бассейн и гараж на 2 машины.
На земельном участке в 25 соток земли также располагается домик, где проживает обслуживающий персонал. К слову, все свое богатство Тарасов защитил надежной охранной.
Как сообщается, на постройку и обустройство загородных апартаментов Тарасов потратил примерно 160 миллионов рублей. Зачем Дмитрий решил продать дом, пока остается загадкой. Однако журналистам «СтарХита» удалось связаться с агентством, которое занимается продажей недвижимости.
По словам сотрудников компании, Тарасов не вдавался в подробности, однако у них есть подозрения, что он просто куда-то переезжает.