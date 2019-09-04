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Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени

Жирная пища в рационе наносит печени серьезный вред, который усугубляется употреблением спиртного. Чтобы помочь печени избавиться от токсинов, рекомендуется употреблять в пищу продукты, обладающие антиоксидантным действием. Специалисты даже назвали 5 самых полезных для этого органа продуктов.
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени

Так, помочь восстановить функции печени и защитить ее от воздействия опасных веществ помогает чеснок. Благодаря высокому содержанию в нем витаминов В6 и С, а также селена чеснок считается одним из лучших гепатопротекторов. Даже в малых количествах он приводит к стимулированию выработки ферментов, которые способствуют освобождению печени от токсинов.

Весьма полезными для этого органа могут оказаться некоторые из цитрусовых. Сообщается, что лимон, лайм, апельсин и грейпфрут могут стать источниками большого количества антиоксидантов и витамина С. Не менее полезна свекла. В составе этого корнеплода присутствуют кальций, железо, витамин В и антиоксиданты. По словам специалистов, людям, в рационе которых присутствует жирное мясо, употреблять в пищу свеклу обязательно.

Прекрасным антиоксидантным эффектом, не только для печени, но и для всего организма, обладает зеленый чай, способный обеспечить хороший уровень защиты от вредного воздействия спиртного. Главное помнить, что в большом количестве этот напиток становится опасным.

Последней из перечня важных для здоровья печени продуктов стала капуста, которую в народе прозвали «щеткой для организма». Большое количество хлорофилла, эффективно очищающего ткани печени и нейтрализующего токсины в них, позволяет называть капусту одним из лучших защитников этого органа и здоровья в целом.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:47

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