Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем Булатовым





Как вспоминает сама Виктория Лопырева, репортеры однажды сумели сфотографировать ее в компании бизнесмена на пляже. Сразу после этого в прессе началась полноценная «травля» в ее адрес. Многие журналисты, по словам телеведущей, писали о том, что она фактически разрушила брак предпринимателя, якобы телезвезда увела мужчину из семьи. При этом, утверждает Лопырева, к тому времени ее возлюбленный уже не жил с бывшей супругой, но широкая общественность об этом ничего не знала.Модель при этом подчеркивает, что сохранить доверительные и теплые отношения с Игорем Булатовым они сумели, невзирая на огульную критику. По словам Виктории Лопыревой, сама она никогда не была финансово зависимой от мужчин, предпочитая заниматься самореализацией., - приводит ее слова «Телепрограмма».