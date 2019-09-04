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Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем Булатовым

Известная модель, блогер и телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своих отношениях с предпринимателем Игорем Булатовым. По словам знаменитости, ей пришлось пережить тяжелые времена, когда общественность узнала об отношениях с нынешним возлюбленным. Более того, жалуется звезда, ее в то время даже травили по чьему-то заказу.
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем Булатовым

Как вспоминает сама Виктория Лопырева, репортеры однажды сумели сфотографировать ее в компании бизнесмена на пляже. Сразу после этого в прессе началась полноценная «травля» в ее адрес. Многие журналисты, по словам телеведущей, писали о том, что она фактически разрушила брак предпринимателя, якобы телезвезда увела мужчину из семьи. При этом, утверждает Лопырева, к тому времени ее возлюбленный уже не жил с бывшей супругой, но широкая общественность об этом ничего не знала.

Модель при этом подчеркивает, что сохранить доверительные и теплые отношения с Игорем Булатовым они сумели, невзирая на огульную критику. По словам Виктории Лопыревой, сама она никогда не была финансово зависимой от мужчин, предпочитая заниматься самореализацией. «Он уходил из семьи, не забирая вообще ничего, все оставил своим детям», - приводит ее слова «Телепрограмма».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:26

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