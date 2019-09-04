Григорий Лепс перенес две операции на голосовых связках





Отмечается, что на данный момент Григорий Лепс проходит послеоперационный реабилитационный период. При этом, артист не очень доволен собственным вокалом, но рассчитывает, что в будущем голос постепенно придет в нормальное состояния. Как рассказывает сам исполнитель, первую операцию под общим наркозом ему провели еще в мае во Франции., - вспоминает Лепс.Впрочем, певец доволен результатами, поскольку после таких операций многие восстанавливаются 1-2 года, а он смог начать петь всего спустя несколько недель. Как признает музыкант, голос его слушается, однако уровень сейчас далек от того, которого ему хотелось бы, поэтому придется еще немного подождать. Знаменитость не исключает: возможно, ему придется лечь на операционный стол еще раз.Зато уже сейчас 57-летний артист вынашивает довольно серьезные планы. К примеру, после окончательного восстановления он планирует спеть с Полиной Гагариной, а еще в его планах был дуэт с Аллой Пугачевой, но пока реализовать их не получилось. Примадонне якобы не понравился предложенный репертуар, передает «СтарХит».