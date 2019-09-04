Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus





По словам министра, сегодня на производственных мощностях НАМИ уже налажено серийное производство автомобилей Aurus, которое способно за 2020 год выпустить порядка двух сотен таких автомобилей. При этом чиновник надеется, что уже в следующем году ведомство сможет поставить первым розничным покупателем около 50 машин. А вот уже в 2021 году здесь рассчитывают нарастить мощности до 500 автомобилей и постепенно с увеличением уровня спроса повышать показатель до 5000 экземпляров в год в различных модификациях.Автомобили бренда Aurus создавались в рамках проекта «Кортеж», направленного на разработку семейства люксовых автомобилей для высокопоставленных лиц. В модельный ряд семейства Aurus на данный момент входят внедорожник, седан и лимузин, построенные на единой модульной платформе. Проект реализуется усилиями государственного института НАМИ при участии группы Sollers и ряда иностранных партнеров. Государство вложило в этот проект порядка 12,4 миллиарда рублей.