Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на Дом-2»
Солист популярной группы «Иванушки International», известный певец Андрей Григорьев-Аполлонов долго опровергал слухи о своем разводе с супругой, но это все же случилось. Теперь, как рассказал сам артист, его зовут на телевизионные ток-шоу, чтобы это обсудить. Впрочем, по словам музыканта, он лучше пойдет на «Дом-2».
В своем недавнем посте в социальной сети Instagram Григорьев-Аполлонов посетовал подписчикам на то, что ему уже звонят продюсеры и приглашают на одно из популярных ток-шоу, чтобы откровенно поговорить о разладе в семье. «Не пойду, потому что обсуждать здесь нечего», - категорично отметил артист и добавил, что лучше пойдет на передачу «Дом-2» или в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся», вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь с Андреем Малаховым.
Как утверждает знаменитость, после развода с супругой он стал свободным, популярным и обеспеченным мужчиной, намекая таким образом на то, что в его личной жизни все еще впереди.
В своем недавнем посте в социальной сети Instagram Григорьев-Аполлонов посетовал подписчикам на то, что ему уже звонят продюсеры и приглашают на одно из популярных ток-шоу, чтобы откровенно поговорить о разладе в семье. «Не пойду, потому что обсуждать здесь нечего», - категорично отметил артист и добавил, что лучше пойдет на передачу «Дом-2» или в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся», вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь с Андреем Малаховым.
Как утверждает знаменитость, после развода с супругой он стал свободным, популярным и обеспеченным мужчиной, намекая таким образом на то, что в его личной жизни все еще впереди.