АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на Дом-2»

Солист популярной группы «Иванушки International», известный певец Андрей Григорьев-Аполлонов долго опровергал слухи о своем разводе с супругой, но это все же случилось. Теперь, как рассказал сам артист, его зовут на телевизионные ток-шоу, чтобы это обсудить. Впрочем, по словам музыканта, он лучше пойдет на «Дом-2».

В своем недавнем посте в социальной сети Instagram Григорьев-Аполлонов посетовал подписчикам на то, что ему уже звонят продюсеры и приглашают на одно из популярных ток-шоу, чтобы откровенно поговорить о разладе в семье. «Не пойду, потому что обсуждать здесь нечего», - категорично отметил артист и добавил, что лучше пойдет на передачу «Дом-2» или в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся», вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь с Андреем Малаховым.

Как утверждает знаменитость, после развода с супругой он стал свободным, популярным и обеспеченным мужчиной, намекая таким образом на то, что в его личной жизни все еще впереди.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Певица Нюша требует возвращения солнечного…
В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре…
Наращивание ресниц может привести к опасным…
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме…
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в…
Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его…
Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать…
Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической…
Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким…
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и…
«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря…
Новый смартфон Honor 20S стал самым быстрым в мире по версии…
Юрий Лоза советует не следовать плохому примеру Майкла…
«Пусть делает шпагат хоть в 80 лет»: Актриса Мария Голубкина поддержала…
Вдова Децла Юлия Толмацкая обвинила свекровь в присвоении квартиры умершего…
Дочь Татьяны Навки начала учить еще два иностранных…
Звезда сериалов «Чернобыль» и «Ольга» Сергей Романович объявил об уходе из…
Подруга Ольги Бузовой поздравила Настю Костенко со второй…
Стало известно, какими болезнями оборачивается для детей обучение в современной…
Сергей Паршин снимался в рекламе ради спасения жены от…
Актер Алексей Дмитриев обвинен женой в…
Участницу проекта "Дом-2" Алену Савкину раскритиковали за грязные…
Просмотреть все новости