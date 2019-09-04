Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на Дом-2»

В своем недавнем посте в социальной сети Instagram Григорьев-Аполлонов посетовал подписчикам на то, что ему уже звонят продюсеры и приглашают на одно из популярных ток-шоу, чтобы откровенно поговорить о разладе в семье., - категорично отметил артист и добавил, что лучше пойдет на передачу «Дом-2» или в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся», вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь с Андреем Малаховым.Как утверждает знаменитость, после развода с супругой он стал свободным, популярным и обеспеченным мужчиной, намекая таким образом на то, что в его личной жизни все еще впереди.