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Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном приложении

Многие водители электромобилей Tesla не сумели получить доступ к своим авто или выбраться из него из-за масштабного сбоя в фирменном мобильном приложении. Сбой был замечен в работе утилиты, созданной производителем популярных электрокаров.
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном приложении

Многие пользователи сети микроблогов Twitter позднее начали публиковать сообщения с жалобами на сбой. По словам владельцев Tesla, им не удалось авторизоваться в фирменной программе компании, чтобы снять блокировку со своих машин. По информации сервиса Downdetector.com, который специализируется на фиксации сбоев в работе различных популярных сайтов и программ, в приложении Tesla действительно произошли неполадки, которые продолжались в течение нескольких часов. Первый сбой, по данным сервиса, произошел ранним утром.

Отметим, фирменное приложение Tesla для смартфонов позволяет водителям использовать свои устройства в качестве ключей от электромобиля, в том числе разблокировать его двери. Кроме того, в приложении отображается актуальная информация о текущем состоянии всех узлов и агрегатов транспортного средства.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:40

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