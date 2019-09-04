Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал дедушкой





Во время сбора труппы театра «Ленком» перед началом 93-го сезона самой эмоциональной для всех новостью оказалось сообщение о том, что у Андрея Леонова родился внук. Правнука легендарного Евгения Леонова назвали Мио. Ребенок, к слову, родился в семье Евгения Леонова-младшего, который приходится звезде «Папиных дочек» сыном от первого брака. Сейчас его семья живет в Швеции.Отмечается, что Евгений Леонов пошел по стопам деда и отца, тоже став актером. Однако 32-летний артист не просто играет на сцене, а ставит собственные моноспектакли, создавая для них музыку и сценарии.Примечательно, что Андрей Леонов является не только дедушкой, но еще и новоиспеченным папой. Во втором браке они с супругой воспитывают 9-летнюю дочь и 5-летнего сына.