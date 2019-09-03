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Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в сутки

Актриса Ирина Безрукова призналась, что после развода с известным артистом Сергеем Безруковым полностью посвящает себя работе. Порой из-за этого ей не удается попасть даже домой, а продолжительность её сна составляет не более 4 часов.
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в сутки

Непростой тяжелый график, безусловно, сказывается на сне знаменитости. Безрукова заявила, что редко спит более 4 часов и каждый день просыпается либо в 4:00, либо в 5:00. Тем не менее, актриса уже давно привыкла к ранним выездам и перелетам, однако она призывает поклонников не стремиться к подобному ритму жизни.

Несмотря на хроническую нехватку сна, поклонники отмечают, что Ирина Безрукова выглядит потрясающе. В последнее время знаменитость стала пропагандировать «раздельное питание», поэтому теперь употребляет белки и углеводы в пищу раздельно, также она отказалась от сахара и алкоголя.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:07

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