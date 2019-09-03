Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в сутки

Непростой тяжелый график, безусловно, сказывается на сне знаменитости. Безрукова заявила, что редко спит более 4 часов и каждый день просыпается либо в 4:00, либо в 5:00. Тем не менее, актриса уже давно привыкла к ранним выездам и перелетам, однако она призывает поклонников не стремиться к подобному ритму жизни.Несмотря на хроническую нехватку сна, поклонники отмечают, что Ирина Безрукова выглядит потрясающе. В последнее время знаменитость стала пропагандировать «раздельное питание», поэтому теперь употребляет белки и углеводы в пищу раздельно, также она отказалась от сахара и алкоголя.