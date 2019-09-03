Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его болезни

На указанном кадре показано, как Корчевников уходит в даль по длинному коридору. При этом можно заметить, как ведущий улыбается. Никакой подписи к этому снимку телеведущий не оставил. Возможно, именно этот факт так сильно взволновал его поклонников. Подписчики тут же принялись спрашивать у артиста, все ли в порядке с его здоровьем. А также оставили массу записей, в которых выразили надежду в том, что с Борисом Корчевниковым все в порядке.Надо сказать, что переживания фанатов по поводу здоровья популярного телеведущего совсем не напрасны. К примеру, четыре года тому назад сам Корчевников признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли из головного мозга, в результате чего был поврежден его слуховой нерв. Обратили внимание поклонники и на то, что в нескольких последних выпусках программы «Судьба человека», бессменным ведущим которой является актер, он ни разу не пошутил и не улыбнулся. Это также насторожило многих.