Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать проект
Вернувшиеся в Периметр реалити-шоу «Дом-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон поспешили развеять слухи, которые ходят по социальным сетям. Поговаривали, что парочка окончательно покинула телестройку, а все их разговоры о том, что они якобы отправились в отпуск, на самом деле для отвода глаз.
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Розалия Райсон и Андрей Шабарин покинули телепроект «Дом-2». Причиной ухода парочки называли невозможность руководства шоу договориться с матерью блондинки, которая напрочь отказывалась скандалить с потенциальным зятем ради рейтинговых эфиров.
Правда, накануне выяснилось, что мечтам недоброжелателей Шабарина и Райсон все-таки не суждено будет сбыться в ближайшем будущем. Дело в том, что Андрей и Розалия вернулись в Периметр. Более того, влюбленные поспешили опровергнуть слухи и объяснить, где на протяжении недели они находились.
Как утверждает парочка, они даже не думали уходить за ворота, а просто банально устроили себе небольшой продолжительный отдых. Теперь Райсон и Шабарин, отдохнув и набравшись сил, планируют вплотную заняться подготовкой к грядущей свадьбе.
К слову, известно, что Розалия и Андрей планируют пойти под венец уже в следующем месяце. Родительница же Райсон, которая в действительности покинула «Дом-2», все еще планирует посетить бракосочетание своей дочери, сообщает «Оndom2.com».
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Розалия Райсон и Андрей Шабарин покинули телепроект «Дом-2». Причиной ухода парочки называли невозможность руководства шоу договориться с матерью блондинки, которая напрочь отказывалась скандалить с потенциальным зятем ради рейтинговых эфиров.
Правда, накануне выяснилось, что мечтам недоброжелателей Шабарина и Райсон все-таки не суждено будет сбыться в ближайшем будущем. Дело в том, что Андрей и Розалия вернулись в Периметр. Более того, влюбленные поспешили опровергнуть слухи и объяснить, где на протяжении недели они находились.
Как утверждает парочка, они даже не думали уходить за ворота, а просто банально устроили себе небольшой продолжительный отдых. Теперь Райсон и Шабарин, отдохнув и набравшись сил, планируют вплотную заняться подготовкой к грядущей свадьбе.
К слову, известно, что Розалия и Андрей планируют пойти под венец уже в следующем месяце. Родительница же Райсон, которая в действительности покинула «Дом-2», все еще планирует посетить бракосочетание своей дочери, сообщает «Оndom2.com».