Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на столе





Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс оригинально заявил о себе по пришествии в Периметр. Потенциальный ухажер Анны Брянской в компании своих коллег устроил зажигательные танцы. Примечательно, что перед этим молодой человек выпивал алкоголь, а во время танца показал всем свой детородный орган.Всем известно, как тяжело новым участникам реалити показать себя среди тех, кто уже имеет авторитет среди поклонников, однако у Артурса Мелленсбергса, видимо, с этим проблем не возникнет.