Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической операции





Больше всего разговоров вызвала запись момента появления Микки Рурка в эфире популярного телешоу «Доброе утро, Британия». Во время своего участия в этой передаче Рурк поделился своими впечатлениями насчет успеха картины «Рестлер» с его участием, а также добавил, что согласился на участие в съемках лишь по совету своего психиатра. Ведущие также попросили знаменитого актера поделиться ощущениями от участия в съемках «Ночного переноса», после чего Микки Рурк взял паузу, а после переспросил, о каком конкретно фильме идет речь. Поняв суть вопроса, артист признался, что был приятно впечатлен совместной работой с молодым режиссером Азизом Тази.После выхода этого шоу в эфир и появления его эпизода на видеохостинге YouTube многие пользователи принялись обсуждать внешность актера, отмечая, что лицо любимого артиста после очередной пластики изменилось до неузнаваемости. Другие же принялись шутить по этому поводу и вспоминать, как легендарный Микки Рурк выглядел еще на заре своей кинокарьеры в молодости.