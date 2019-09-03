Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким парням

Дмитрий Дмитренко, видимо, решил отомстить Евгению Ромашову за недавние события. Не так давно участник проекта "Дом-2" организовал для Ольги Рапунцель поход в СПА, а также подарил букет цветов, после чего в семье Дмитренко разгорелся скандал.На последнем собрании на Лобном месте Дмитрий Дмитренко вспомнил, что Евгений Ромашов избивает свою возлюбленную Юлию Белую, из-за чего посоветовал новеньким участникам присмотреться к ней, а затем предложил Юлии Белой и Александре Черно также отправиться в СПА, чтобы отдохнуть там от будней.