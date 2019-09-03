В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и трансгендером
В здании следственного изолятора №6 российской столицы Москвы сыграли первую в истории отечественной пенитенциарной системы свадьбу между девушкой и трансгендером. Молодожены, как сообщают источники, являются заключенными изолятора.
В социальной сети Instagram даже появились первые снимки, на которых невеста позирует с одним из членов Общественной наблюдательной комиссии. По словам автора этих фотографий, которая стала гостьей на уникальной свадьбе, узами брака сочетались девушка Елена и ее жених Назар, который ранее был Анастасией.
Как утверждают очевидцы, свадебное торжество получилось весьма необычным и даже в чем-то фееричным. Невесту нарядили в традиционное белое платье, а жениха в синий классический строгий костюм.
Более того, как пишет «МК», эта уникальная пара уже давно пытается строить отношения, но между ними часто случались размолвки. И только спустя какое-то время жених и невеста смогли прийти к согласию и наконец решились сыграть свадьбу.
В социальной сети Instagram даже появились первые снимки, на которых невеста позирует с одним из членов Общественной наблюдательной комиссии. По словам автора этих фотографий, которая стала гостьей на уникальной свадьбе, узами брака сочетались девушка Елена и ее жених Назар, который ранее был Анастасией.
Как утверждают очевидцы, свадебное торжество получилось весьма необычным и даже в чем-то фееричным. Невесту нарядили в традиционное белое платье, а жениха в синий классический строгий костюм.
Более того, как пишет «МК», эта уникальная пара уже давно пытается строить отношения, но между ними часто случались размолвки. И только спустя какое-то время жених и невеста смогли прийти к согласию и наконец решились сыграть свадьбу.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:42