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В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и трансгендером

В здании следственного изолятора №6 российской столицы Москвы сыграли первую в истории отечественной пенитенциарной системы свадьбу между девушкой и трансгендером. Молодожены, как сообщают источники, являются заключенными изолятора.
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и трансгендером

В социальной сети Instagram даже появились первые снимки, на которых невеста позирует с одним из членов Общественной наблюдательной комиссии. По словам автора этих фотографий, которая стала гостьей на уникальной свадьбе, узами брака сочетались девушка Елена и ее жених Назар, который ранее был Анастасией.

Как утверждают очевидцы, свадебное торжество получилось весьма необычным и даже в чем-то фееричным. Невесту нарядили в традиционное белое платье, а жениха в синий классический строгий костюм.

Более того, как пишет «МК», эта уникальная пара уже давно пытается строить отношения, но между ними часто случались размолвки. И только спустя какое-то время жених и невеста смогли прийти к согласию и наконец решились сыграть свадьбу.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:42

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