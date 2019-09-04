Опубликованы фотографии обновленного ВАЗ-2102
Независимые разработчики продемонстрировали собственную версию современных «Жигулей», которые могли бы выглядеть совершенно по-другому из-за глубокого рестайлинга. Безусловно, вероятность возвращения «классики» на конвейер минимально, но показанная машина может иметь место.
Основой модели, показанной на рендерном снимке, является платформа от Lynk&Co 01, а стиль транспортного средства полностью соответствует каждому современному веянию. В передней части автомобиля можно увидеть фальшрадиаторную решетку с вертикальными элементами. Что касается оптики, то она осталась практически без изменений, поэтому авто выглядит весьма узнаваемым.
Кузов обладает прежними очертаниями, выгодно дополняющимися современными элементами. Сбоку находятся выштамповки, что делает модель близкой по духу с иностранными автомобилями, а в задней части появились оригинальные фонари и новые бампера.
Основой модели, показанной на рендерном снимке, является платформа от Lynk&Co 01, а стиль транспортного средства полностью соответствует каждому современному веянию. В передней части автомобиля можно увидеть фальшрадиаторную решетку с вертикальными элементами. Что касается оптики, то она осталась практически без изменений, поэтому авто выглядит весьма узнаваемым.
Кузов обладает прежними очертаниями, выгодно дополняющимися современными элементами. Сбоку находятся выштамповки, что делает модель близкой по духу с иностранными автомобилями, а в задней части появились оригинальные фонари и новые бампера.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00